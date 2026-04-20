Saprissa recibe un premio digno de Hollywood

El Deportivo Saprissa informó que recibió un premio digno de una estrella de cine: un reconocimiento internacional de Warner Bros.

“El Deportivo Saprissa fue galardonado por Warner Bros. Discovery en su cumbre regional de licencias (Summit LATAM), obteniendo el premio a ‘Mejor Desarrollo de Experiencia’ gracias al impacto generado por la recordada camiseta inspirada en Batman”, destacó Saprissa.

El club morado resaltó que, desde su presentación hasta la respuesta de la afición, la propuesta destacó por su creatividad, ejecución comercial y alcance en distintos canales. Es por esta razón que la institución, de la mano de AR Holdings, recibió el reconocimiento internacional.

“Es un honor que el trabajo de nuestra institución resalte a nivel internacional y que una compañía de gran renombre como Warner Bros. reconozca la calidad con la que este uniforme fue ejecutado. Fuimos cuidadosos de cada detalle en este producto: desde su concepción, las piezas audiovisuales, hasta la experiencia de nuestros seguidores al recibir esta indumentaria. Este premio es consecuencia del trabajo con excelencia que nos caracteriza en nuestro club”, explicó Karol Quesada, gerente de Mercadeo y Fan Engagement del Deportivo Saprissa.

En el Deportivo Saprissa se muestran orgullosos por la camiseta alusiva a Batman. Aquí Tomás Rodríguez festejó su gol contra Sporting. (Mayela Lopez/Mayela López)

Saprissa destacó por convertir una colaboración en un caso exitoso de engagement con la afición, posicionamiento de marca y resultados comerciales, compitiendo con empresas de distintos sectores en América Latina.

El tercer uniforme, con versiones de casa y visita en color blanco y negro, fue inspirado en la valentía del superhéroe Batman, de DC Comics, con valores como la valentía que están alineados al ADN de la institución morada.

Los más grandes escriben su propia historia 🦇 #ValientesPorSiempre



Nuestra campaña con Batman fue premiada por Warner Bros. Discovery como la mejor de Latinoamérica 🏆

¡Los más ganadores en TODO!



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“Este premio valida el impacto de nuestra tercera equipación como un hito en la historia reciente del club y refuerza la capacidad de nuestra institución para innovar y ser líder de la industria, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Saprissa.

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