Saprissa quiere olvidar sus últimos tropiezos con triple refuerzo de lujo

En el Deportivo Saprissa quieren dejar en el olvido las últimas dos presentaciones del equipo, una de ellas con victoria, pero con un flojo desempeño.

Los morados ganaron en Belice por la Copa Centroamericana de la Concacaf, pero el rendimiento no fue bueno, como tampoco lo fue el domingo pasado en la goleada 0-3 contra Cartaginés.

Saprissa tiene una visita complicada el próximo domingo a las 3 p. m. contra Liberia, líder del certamen y único invicto del campeonato.

“Dos partidos seguidos malos son poco habituales en Saprissa; tres, no lo creo. Me parece que el domingo retomamos nuestro nivel y en Panamá también, y seguiremos como hemos venido”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, en entrevista con La Nación.

Saprissa visita a los pamperos y luego viaja a Panamá para medirse, el miércoles de la otra semana, al CAI por la Copa Centroamericana.

Una buena noticia para Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, es que recupera a tres figuras que podrá usar en el duelo ante los liberianos.

Paulo cuenta con David Guzmán, quien se lesionó en la primera fecha ante Pérez Zeledón; Kendall Waston, quien viajó a Cincinnati para participar en el décimo aniversario del FC Cincinnati; y además, Kenay Myrie, quien no estuvo en los dos últimos encuentros y salió del partido frente a San Carlos por prevención, ya puede actuar.

“Fue un cambio preventivo. Hizo un esfuerzo importante y sintió que se estaba arratonando, pero, con la madurez que tiene, nos comunicó e hicimos el cambio”, dijo Wanchope en conferencia de prensa tras el duelo con los norteños.

Paulo también se refirió a la evolución de David Guzmán, quien no juega desde finales del mes anterior, luego del debut en el campeonato contra los “Guerreros del Sur”.

“Va bien, ya superó la lesión. Si este fin de semana hubiese sido un partido definitivo, lo tendríamos, pero como no es así, vamos a darle ese espacio de estos días para que ya se incorpore de lleno el lunes con todo el equipo y esté habilitado para el próximo partido”, aseguró Paulo Wanchope, en conferencia de prensa, sobre la posibilidad de que David Guzmán tuviera minutos contra Cartaginés.

En el Deportivo Saprissa confían en dejar atrás el mal desempeño de los últimos dos partidos y volver a la victoria contra Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kenay Myrie mencionó estar bien y tranquilo, porque en el grupo hay varios jugadores para suplir la ausencia de uno u otro.

“Tenemos una gran planilla, un equipo donde hay dos o tres jugadores por posición y estamos en buen nivel. Todo lo que viene es importante para el grupo”, indicó Myrie.

Por su parte, Guzmán indicó que la semana anterior fue importante para él, para tomar su mejor forma y estar en plenitud para lo que viene: los partidos inmediatos de visita en Liberia y en Panamá contra el CAI.

