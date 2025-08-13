Hernán Medford regresó y Erick Lonis reveló lo que realmente piensa de él

Hernán Medford regresó al fútbol nacional y no pasó desapercibido. Estuvo siete meses fuera, tras dirigir al Marquense de Guatemala, pero Herediano se fijó en él luego de destituir a Pablo Salazar por malos resultados.

Medford ya dirigió los primeros entrenamientos con los florenses y estará al frente del equipo en el partido del sábado próximo contra Pérez Zeledón, en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, reaccionó al retorno del “Pelícano”.

Lonis primero sonrió cuando La Nación le preguntó qué le parecía la presencia de Hernán en el balompié nacional.

“Hernán es un buen amigo, una persona muy inteligente y le tengo muchísimo aprecio”, dijo Lonis.

Para Erick no debe extrañar que Hernán esté de nuevo en el banquillo de un club nacional, esta vez por cuarta ocasión al frente de Herediano.

“Es técnico; esa es su carrera: andar de un equipo a otro, esa es su realidad”, opinó Lonis.

Erick le envió un mensaje a su amigo Hernán, a quien, sin duda, pronto se lo encontrará en algún estadio.

“No puedo decir que espero que le vaya bien porque mi espíritu competitivo no da para eso, pero nada más le puedo expresar mi aprecio y cariño. Como dice Óscar Ramírez: ‘En la cancha nos matamos’; es un dicho de Óscar, en la cancha nos matamos”, expresó Erick, mientras mostró una gran sonrisa.

Hernán Medford volvió de Guatemala para dirigir al Club Sport Herediano. (CSH /CSH)

Medford y Lonis compartieron vestuario en la Selección Nacional, disputaron varias eliminatorias y participaron en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde Costa Rica no superó la primera fase.

Lonis está con Saprissa, se debe al cuadro morado y apunta a que sea su club y no otro, el que en diciembre levante el título de campeón del Apertura 2025.

