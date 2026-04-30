Saprissa quiere hablar en la cancha ante el rumor que los tiene picados

Mientras la dirigencia de Saprissa busca la forma de no perder a Mariano Torres y Fidel Escobar para la semifinal, algo poco probable que suceda, en el vestuario los jugadores cerraron filas y están ansiosos por jugar.

El partido es el próximo domingo a las 4 p.m., en el Estadio Edgardo Baltodano, pero los morados desean que sea ya; de una vez quieren salir a la cancha, porque están “mordidos”.

Un rumor que llegó al camerino los dejó inquietos; no están molestos, pero sí con un deseo de demostrar que algunos están equivocados.

Desde que se supo que Mariano y Fidel fueron castigados, muchos afirmaron que Liberia está más fuerte. Los saprissistas aseguran haber escuchado que un sector de la prensa da a Liberia como favorito y eso no les gusta.

“Me he dado cuenta de que la mayoría de ustedes (prensa) ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva mucho más”, afirmó Medford en la conferencia de prensa del Día de Medios, organizado por la Unafut.

En la misma actividad, Kendall Waston siguió la misma línea de su entrenador. Waston también destacó que la prensa coloca al cuadro pampero como favorito, pero que el grupo se encuentra muy motivado de estar en esta fase.

“Cuando tenemos algo al frente por qué ganar, siempre hay una motivación y ese extra es ganar el campeonato. Arrancamos de visita y todos deseamos que llegue el partido para mostrar nuestra mejor versión”, opinó Kendall.

El zaguero agregó que, pese a las bajas y la duda con Luis Javier Paradela, quien tiene una dolencia muscular, un problema en el aductor de la pierna izquierda (parte interna del muslo), en el grupo no se dan por menos y, ante cualquier adversidad, se hacen más fuertes.

“Lo que puedo decir es que nosotros nunca nos achicamos cuando vienen muchos ataques, nada más”, expresó el defensa en el Día de Medios.

Junto a Hernán Medford, Kendall Waston estuvo en el Día de Medios que organizó la Unafut y alzó la voz para defender a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Waston recordó que la serie es de 180 minutos y, con eso, dejó claro que no todo se puede definir en el primer compromiso.

“Obviamente el primer partido marca mucho, pero no determina todo. Vamos a hacer un juego inteligente y queremos ir a ganarlo, esa siempre es la mentalidad con que afrontamos cada juego. Vamos a tratar de hacer lo mejor y buscar nuestra mejor versión”, mencionó Kendall Waston.

Luego del partido del domingo anterior en Puntarenas, Bancy Hernández, quien hizo el primero de los tres goles morados, habló de cara al futuro y se refirió al cetro.

“El triunfo nos puede ayudar a tomar confianza para semifinales, porque el pensamiento es ganar. Este equipo está para obtener títulos y eso es lo más importante”, indicó Bancy.

Hernández añadió que están mentalizados en lograr la victoria en el primer juego de la serie frente a Liberia. Además, agregó que tanto él como Tomás Rodríguez y Luis Paradela, el tridente ofensivo, buscan responder a la confianza que les da Hernán Medford.

“Somos un equipo que propone mucho y el técnico nos tiene confianza, nos alinea y hay que aprovecharlo. La confianza del profe es terminar la jugada, tratar de sacar provecho en el uno contra uno, él deja que uno juegue, nos dice que nos divirtamos en el campo, pero con responsabilidad, siguiendo lo que se preparó y trabajó en la semana”, dijo Bancy, quien espera salir bien librado de la visita a Liberia, para luego cerrar en casa.

“Terminar la semifinal en nuestro campo y con nuestra gente es una motivación extra, un impulso que los aficionados siempre nos dan”, señaló Bancy.

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