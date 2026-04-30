Puro Deporte

Saprissa quiere hablar en la cancha ante el rumor que los tiene picados

Los morados se preparan para jugar de visita la semifinal contra Liberia

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Por Milton Montenegro

Mientras la dirigencia de Saprissa busca la forma de no perder a Mariano Torres y Fidel Escobar para la semifinal, algo poco probable que suceda, en el vestuario los jugadores cerraron filas y están ansiosos por jugar.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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