Saprissa puede sorprender a Cartaginés con cambios en la formación

El Deportivo Saprissa podría enfrentar a Cartaginés con cambios en su formación; claro, todo depende de Paulo César Wanchope, técnico morado, quien no ha definido el once estelar.

Pero, tomando como parámetro la primera fecha del torneo nacional, el sábado pasado contra Pérez Zeledón, Paulo César tendrá a mano figuras que no estuvieron en el juego ante los generaleños.

El timonel saprissista podrá contar con el defensa Óscar Duarte, quien no jugó en Pérez porque debía cumplir con un partido de sanción tras la final de la segunda fase del torneo anterior ante Alajuelense.

Si así lo considera, Paulo podrá echar mano como titulares o en el banquillo del volante Jefferson Brenes y el extremo argentino Nicolás Delgadillo, quienes estaban en recuperación y no jugaron el sábado pasado.

“Jefferson y Delgadillo ya están de lleno con el grupo y vamos a analizar qué decisión tomar para ver si van a estar en el partido. Cuento con una planilla amplia, importante, y todos están con la disposición de colaborar”, dijo Paulo.

También podría ser el debut del delantero panameño Newton Williams, a quien Paulo no tomó en cuenta contra Pérez Zeledón, pero todo indica que tendrá minutos esta noche en la Copa Centroamericana. El juego contra Cartaginés es a las 8 p. m.

“Tenemos opciones y vamos a tomar decisiones. Lo mejor y más importante es que hay un grupo competitivo”, destacó Paulo César el lunes, durante la conferencia de prensa previa al juego ante los brumosos.

Otros que podrían aparecer, ya sea como titulares o en el banquillo, son los defensas Gerald Taylor y Pablo Arboine, quienes estuvieron a préstamo y regresaron al club para este certamen.

Quien no estará en el encuentro es el volante David Guzmán, quien ingresó de cambio el sábado pasado y salió lesionado. Los morados no han dado el parte médico oficial, pero Esteban Campos, galeno de Saprissa, le dijo a La Nación que no parecía algo grave.

“Parece una lesión muscular de gastrocnemio (pantorrilla)”, dijo Campos.

De momento, David sigue bajo análisis y a la espera de volver lo más pronto posible a las canchas.