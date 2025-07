Vea a Wanchope vacilar a Joseph Mora: ‘Vamos a ver si juega’; lateral revela quién es su competencia

Hablar de Joseph Mora es hacerlo de regularidad, presencia, entrega y constancia.

Ya sea con el Deportivo Saprissa o con la Selección Nacional, el lateral izquierdo ha mostrado su calidad y capacidad, lo que le ha permitido apoderarse de la titularidad.

Por eso, durante la conferencia de prensa que organizó la Concacaf, previo al juego del martes contra Cartaginés en la Copa Centroamericana de la Concacaf, las preguntas para Joseph Mora fueron sobre esa estelaridad que consolida juego a juego.

Junto a Paulo César Wanchope, técnico morado, Joseph Mora atendió a los medios de comunicación.

Tras una consulta y otra, Paulo César interrumpió a Joseph cuando La Nación le preguntó si en Saprissa no tiene competencia, si está muy seguro de que siempre es el titular.

Joseph iba a contestar y Wanchope se adelantó, provocando las risas entre los comunicadores.

“Vamos a ver si juega, no lo he decidido, vamos a ver si juega”, dijo Paulo, mientras Joseph mostró una tímida sonrisa y en la sala de prensa de Saprissa retumbaban las carcajadas.

El divertido momento de Paulo Wanchope con Joseph Mora pic.twitter.com/XtTDJe0zR8 — TD Más (@tdmascrc) July 28, 2025

Tras la intervención de Paulo, Joseph reveló quién es su competencia en el conjunto morado.

“Siempre les he dicho a mis compañeros de posición que compitan al máximo, que traten de ser mejores, porque eso nos va a ayudar en el crecimiento, y creo que así es en cualquier parte del mundo”, dijo Joseph Mora.

Joseph no se conforma con la exigencia y la presión que ejercen sus compañeros.

“También, durante mucho tiempo, he venido compitiendo contra mí mismo, porque me parece que así debe ser. Uno se tiene que enfocar en mejorar primero las cosas individuales y luego la competencia externa, que lo va a hacer crecer más. Me enfoco en tratar de mejorar y estar siempre al máximo, compito contra mí”, destacó Joseph Mora.

El lateral izquierdo agregó que se propone metas, trata de ser constante, no se conforma y busca dar un poco más, un extra, dijo él, y agregó que desde su regreso a Saprissa, se propuso ser titular.

“Saprissa siempre ha buscado laterales y, como meta, me puse ser el lateral izquierdo del equipo, venir a hacer cosas importantes. Esa fue mi mentalidad desde que llegué al club y eso me ha servido para avanzar y aportar. Eso me ha llevado a otros lados, como es la selección. Ojalá que después de mí vengan muchos laterales izquierdos para Saprissa y la Selección”, manifestó Joseph Mora.

Joseph Mora, lateral izquierdo del Deportivo Saprissa, es garantía de regularidad. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Ya veremos si Paulo lo estaba molestando, pero es claro que Joseph debe ser estelar en la Copa Centroamericana de la Concacaf frente a Cartaginés.

“Torneo que participemos, queremos ser campeones. Uno de nuestros objetivos, y luchamos por ello, es hacernos fuertes como grupo e ir juego a juego. Saprissa siempre opta por eso, es la ideología de todos en el plantel”, indicó Mora.

A luchar con todo, señaló Joseph, sobre todo en el plano internacional, donde Saprissa está en deuda, con casi seis años sin lograr nada fuera de nuestras fronteras.

“En el ámbito internacional tenemos claro que deseamos ganar este torneo y vamos a empezar con este primer juego. Vamos a ir paso a paso, cuando uno quiere lograr cosas así, se debe ir partido a partido, superando las rondas”, enfatizó Joseph Mora.

