Saprissa pega el grito al cielo y denuncia falta de equidad deportiva

En Saprissa hay un tema que incomoda como piedra en el zapato. Los morados no están a gusto con un riesgo que deben correr y, según afirman, a excepción de ellos y Sporting, los demás equipos no lo tienen.

Para los tibaseños no hay equidad deportiva, porque en la final del Torneo de Copa del próximo miércoles, si algún jugador fuera expulsado, se pierde el clásico del domingo ante Alajuelense.

“No tiene ninguna lógica que los equipos que llegamos a la final, que tomamos en serio este torneo y hemos puesto nuestro esfuerzo tanto en el campeonato nacional como en el Torneo de Copa, tengamos ese riesgo que otros no tienen. Creo que los castigos deben purgarse en cada torneo”, dijo Erick Lonis, dirigente de Saprissa, luego del partido que los morados perdieron como locales 1-2 frente a Liberia.

Para Erick, la medida no tiene razón de ser, pero añadió que no pueden hacer nada.

“Es injusto, pero bueno, no es excusa, son las reglas del juego y así es como está establecido. Ahora nosotros no podemos quejarnos de algo que como equipo e institución aceptamos, hay que jugarlo”, opinó Lonis.

José Francisco Porras, secretario técnico de Saprissa, también opinó del tema.

“Estamos expuestos a perder a algún jugador para el siguiente partido. No es lo idóneo y es parte de la historia del fútbol y tenemos que enfrentarlo así. Ya eso estaba establecido y debemos hacerle frente, la mentalidad de Saprissa es ir por todo. Saprissa lo que disputa lo va a ir a ganar sin importar lo que sea”, señaló Porras.

La Nación le consultó a la Unafut por qué, si un jugador es expulsado en la final de Copa, purga el castigo en el siguiente partido del campeonato.

“Porque es el último juego del Torneo de Copa, no hay más. Si alguien es expulsado, ya no hay más encuentros para que cumpla la sanción en Copa, por lo que debe purgar la sanción en el certamen nacional”, dijo Allan Fernández, jefe de prensa de la Unafut.

En Saprissa esperan festejar de nuevo y ganar el título del Torneo de Copa. Los tibaseños dicen que se toman muy en serio la final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernández aclaró que la situación es distinta con las amarillas. Por ejemplo, en Saprissa, Mariano Torres, Kendall Waston y Ricardo Blanco poseen cuatro amarillas; el reglamento dicta que quien sume cinco amarillas debe cumplir un compromiso de sanción.

“Con las amarillas no aplica, porque quienes poseen tres o cuatro tarjetas las recibieron en el campeonato nacional y ahí es donde van sumando y cumplirán la eventual sanción”, opinó Allan Fernández.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se mostró molesto con las reglas del Torneo de Copa.

“Esto no está planificado bien, nosotros jugamos el clásico mientras Alajuela descansa, nosotros estamos jugando el miércoles, pasando cualquier cosa; además de que el reglamento es ilógico. Si a mí me expulsan un jugador el miércoles, no puede jugar el clásico, entonces hacés lo mejor para llegar a la final, pero es una total desventaja porque hay reglas que no van, qué tiene que ver la Copa y el campeonato nacional”, dijo en conferencia de prensa previo a la final ante los albinegros.

Medford fue más allá y hasta se ofreció a ayudar a planificar un próximo Torneo de Copa.

“Las amarillas no cuentan, pero las rojas sí. Si van a hacer una copa el día de mañana, que se sienten con gente de fútbol, que planifiquemos y les ayudamos a montar un torneo de copa para que sea interesante, porque hay que planificarla y sentarse para hacerlo, pero aunque la hemos tomado con mucha importancia, la copa está con reglamentos desastrosos”, acotó.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, fue muy crítico con la forma de jugar el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa es visita contra Sporting en la final de Copa, que se juega el miércoles a las 7 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Desde que inició el certamen, se estableció la final en partido único en Liberia. Esta tarde se efectuó la rifa de la localía y Sporting la ganó.

En el Torneo de Copa, los clubes deben completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumplen, pierden los tres puntos.

En el certamen no existen los tiempos extra; si la final queda empatada, se define de inmediato en penales.

Los morados están en plena disputa por el primer lugar, en el que ya cedieron terreno ante el Herediano tras la derrota del domingo contra Liberia. Luego de jugar esta final, deberán ir a Alajuela el próximo domingo para enfrentar el clásico nacional.

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