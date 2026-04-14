Puro Deporte

Saprissa pega el grito al cielo y denuncia falta de equidad deportiva

Los morados se preparan para dos compromisos, la final del Torneo de Copa y el clásico contra Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

En Saprissa hay un tema que incomoda como piedra en el zapato. Los morados no están a gusto con un riesgo que deben correr y, según afirman, a excepción de ellos y Sporting, los demás equipos no lo tienen.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaTorneo de CopaSportingAlajuelense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.