Hernán Medford se delata y deja fuera a un jugador de Saprissa para la final de Copa

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a atender a la prensa; lo hizo en conferencia este lunes, previo a la final del Torneo de Copa del próximo miércoles a las 8 p.m. contra Sporting.

Hernán llegó muy serio, con cara de pocos amigos, pero todo cambió tras una de las preguntas.

Al timonel le consultaron si va a cambiar de guardameta para el choque del miércoles, si en lugar de Abraham Madriz jugará Minor Álvarez o Isaac Alfaro.

“Es difícil que antes de un partido yo vaya a dar un puesto, pero los dos pueden jugar. Ahhh, ya dije que no juega Madriz, qué bruto yo. Bueno, alguno de los dos va a jugar”, dijo Medford, mientras sonreía por su respuesta.

Hernán no quería soltar prenda y, sin querer, dejó claro que Abraham Madriz no juega en la final del Torneo de Copa.

- ¿Le preocupa el desgaste? ¿Juegan el miércoles y luego el domingo el clásico contra la Liga?

- El desgaste es claro, pero tengo opciones y podemos rotar. Tomamos con mucha seriedad lo que viene. Cuando vean la alineación de los profesionales, hay nombres que han tenido muchos minutos; la idea es rotar un poco. No hay excusa jugar el miércoles y luego evaluamos para el domingo. El desgaste no me preocupa porque ya tenemos gente suficiente. El jugador que juegue un partido no va a haber excusa de desgaste; lo manejaremos bien, rotando.

- ¿Cuánto es necesario y vital ganar el título de Copa?

- Desde un principio le dimos importancia a la Copa; es una final y una copa es una copa. Sabemos la estructura que tiene el torneo, al final no tan buena, y es aceptada. Estamos concentrados; es una final, digan lo que digan, le damos el valor a este torneo.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, dijo que mientras ellos juegan la final, los demás la verán en la casa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué analiza del rival?

- Es un rival que se respeta, tiene sus cosas; nosotros también las tenemos, poseemos nuestra historia y ellos la de ellos. Tomamos muy en serio esta final y la historia pesa, pero no da la primera opción de ganar.

- ¿Cómo llega el equipo anímicamente a la final?

- Es una final y la motivación es alta, le damos la importancia, porque es una final. Preferimos estar en la final que verlo en la casa, qué pereza verlo en la casa. Fuimos invitados al baile y lo que tenemos que hacer es bailar mejor y llevarnos el trofeo. Va a ser un partido cerrado, planificado, táctico, porque es una final; usted no ve finales abiertas.

- ¿Qué análisis hace de los delanteros que tiene, sobre todo Tomás Rodríguez, quien no ha podido anotar?

- Es claro que los delanteros están para hacer goles; eso no lo vamos a obviar, pero está la forma de jugar, los extremos también pueden concretar. Hay que ver el trabajo de desgaste que hace Tomás, las oportunidades que crea, como los otros delanteros; todos andan en buen nivel y a veces cuesta elegir, tenemos tres de categoría.

“Los hemos ido rotando un poco y, al final, por lo general, los tres juegan unos minutos; en el próximo partido se puede pensar algo diferente. Estamos limitados con los Sub-21 para la final, pero los que han jugado han demostrado buenas cosas. No vamos a ocultar: uno de los fallos es que nos ha faltado efectividad”.

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