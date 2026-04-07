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¿Saprissa o fútbol playa?: la increíble elección de un puesto en la Fedefútbol

Artículo de opinión: Hay un puesto vacante en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y ya se están alineando las fuerzas políticas

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Por Gustavo Jiménez
Fachada del Proyecto Gol, la casa de la Federación Costarricense de Fútbol, donde se cocina una importante elección del Comité Ejecutivo. (Julieth Méndez)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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