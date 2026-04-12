Saprissa no se guarda nada en la alineación y hasta Fidel Escobar es opción para jugar

La afición de Saprissa espera festejar otra victoria de su equipo en la Cueva.

Saprissa está listo para enfrentar a Liberia, el balón empieza a rodar a las 3 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los morados presentan la sorpresa de Fidel Escobar entre los convocados al compromiso.

Hernán Medford, técnico de los tibaseños, se decidió por este once: Abraham Madriz en el marco. Pablo Arboine, Kendall Waston, Ricardo Blanco y Jorkaeff Azofeifa en la zaga. Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Gerson Torres y Bancy Hernández en el mediocampo y Tomás Rodríguez en ofensiva.

1️⃣1️⃣ Este es el once inicial para esta tarde ¡VAMOS! 💜 pic.twitter.com/GpG7SCkEjF — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 12, 2026

Saprissa dejó en banca a Minor Álvarez, Matías Cordero, Fidel Escobar, Julián González, Rachid Chirino, Marvin Loría, Joseph Mora, Matías Elizondo, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

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