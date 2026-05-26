Saprissa no se detiene: Erick Lonis destapa cuántos refuerzos busca el equipo

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, atendió a los medios en conferencia de prensa y, entre los temas que trató, se encuentra el de los refuerzos.

Antes de la intervención de Lonis con los medios de comunicación, el cuadro morado confirmó a Andrey Soto (Pérez Zeledón) como la primera contratación para el próximo certamen, y Lonis espera que no sea el único en llegar al plantel.

“Posiblemente vengan dos jugadores más a quienes tenemos en estudio”, dijo Lonis, quien no quiso revelar los nombres para no entorpecer las negociaciones.

Sin embargo, Erick dio pistas de lo que buscan, pero añadió que están en un periodo de evaluaciones para disminuir el riesgo de fallar con las llegadas.

“Esperamos que se den, pero todos están buscando lo mismo: jugadores con tenencia de la pelota y uno contra uno”, indicó Lonis, quien agregó: “No voy a decir los puestos porque, en el momento que empecemos a sondear en el mercado, suben de precio y es dispararnos en el pie. Yo sé que parece muy especulativo, pero es la realidad. A veces los representantes dicen que uno no contesta las llamadas, y no es por arrogancia, pero hacen un pantallazo y van a otro club y dicen: ‘Vean, Lonis está interesado en este jugador’, y con eso cobran más. No es tan fácil, el mundo es diferente y se debe ser más precavidos”, opinó Erick Lonis.

Aparte del extremo Andrey Soto, Saprissa llegó a un arreglo con Ariel Rodríguez, quien renovó por un año más. Además, Erick afirmó que al plantel regresa Samir Taylor, quien estuvo a préstamo con Guadalupe.

“Samir regresa, no lo habíamos anunciado porque es un jugador que tiene contrato y se le vence el préstamo. Samir es rápido, potente, bueno con el balón, bueno del mediocampo para adelante y de buena envergadura; mide 1,80 metros, posee mucho potencial y es cien por ciento seleccionable”, expresó Lonis.

Sobre la presencia de Andrey Soto, quien firmó por dos años, Lonis ratificó que parte de la negociación con Pérez Zeledón fue ceder a Kenneth González a préstamo, para que sume minutos y gane experiencia.

Samir Taylor, quien estuvo a préstamo en Guadalupe, es ficha de Saprissa y regresa al equipo para el Apertura 2026. (MAYELA LOPEZ)

“Estamos analizando el mercado de forma constante. La negociación con Andrey fluyó bastante bien. Analizamos los números, su rendimiento y valores como persona y profesional; este es un factor que cada vez tiene más peso al elegir quién viene a la organización”, aseguró Erick Lonis.

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