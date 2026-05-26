Puro Deporte

Saprissa no se detiene: Erick Lonis destapa cuántos refuerzos busca el equipo

Los morados confirmaron la contratación de Andrey Soto y la renovación con Ariel Rodríguez

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Por Milton Montenegro

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, atendió a los medios en conferencia de prensa y, entre los temas que trató, se encuentra el de los refuerzos.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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