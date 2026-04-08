Puro Deporte

Saprissa no le reclama goles: el consejo de Erick Lonis para el panameño Tomás Rodríguez

El canalero ha demostrado buenas condiciones y Hernán Medford destaca el desgaste que hace ante los rivales

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Por Milton Montenegro
Sapri
Tomás Rodríguez tiene tres goles con el Deportivo Saprissa. Aquí festejó cuando le anotó a Sporting. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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