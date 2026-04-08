Saprissa no le reclama goles: el consejo de Erick Lonis para el panameño Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez tiene tres goles con el Deportivo Saprissa. Aquí festejó cuando le anotó a Sporting.

En Saprissa no tienen queja de él. Lo que ha hecho en 14 partidos, 926 minutos en cancha, tiene a la dirigencia y al cuerpo técnico contentos.

Si alguien guarda dudas del desempeño del delantero panameño Tomás Rodríguez con los morados, es fuera de la institución, porque no se puede cuestionar la entrega, el compromiso y las buenas acciones del atacante.

Es claro que le hacen falta más goles; solo ha marcado tres con los tibaseños, pero esto no desespera a la dirigencia saprissista, que más bien espera que Rodríguez logre el sueño de jugar el Mundial 2026 con su selección.

“Ojalá lo convoquen al Mundial, igual que a Fidel (Escobar), quien ya está incorporado al cien por ciento a los trabajos de fútbol del equipo. Yo creo que él quiere materializar su rendimiento futbolístico en goles, pero le decimos que tenga calma para nosotros”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados.

Tomás sabe su negocio: se mueve en el frente de ataque, busca y abre espacios, soporta la marca de los zagueros y, con espacio, suele marcar diferencia en el uno contra uno.

Es el jugador tibaseño con más disparos al marco, con un total de 10, según las estadísticas de la Unafut.

#Saprissa💜🤍 | "El fútbol siempre termina siendo muy justo con el jugador que pelea", Erick Lonnis sobre Tomás Rodríguez y posibilidad del Mundial. 🇵🇦😈 pic.twitter.com/PN3SR5PUAu — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) April 7, 2026

“En el partido anterior fue el mejor jugador de Saprissa, así lo reflejó el medio que transmitió el juego. Lleva tres goles, creo que dos asistencias; podría llevar más, porque en algún momento puso pases de gol que no se convirtieron, pero creo que en estas cosas el fútbol siempre termina siendo muy justo con el jugador que pelea, que empuja”, destacó Lonis.

Luego del partido en que Saprissa goleó 4-0, el domingo pasado, a Pérez Zeledón, a Hernán Medford, técnico del equipo, le consultaron si Tomás Rodríguez está frustrado porque no anota.

“Sabe que tiene la confianza de uno; el desgaste que hace en la defensa rival, eso vale. En el fútbol es tan importante el que corre y lucha como el que anota. El sacrificio que hizo es muy válido para el equipo”, opinó Medford.

Cuando en enero de este año se confirmó que el canalero se unía a Saprissa, Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, se refirió a la decisión del delantero de jugar con los saprissistas.

“Lo importante es que juegue, que evolucione, que sea importante en su equipo y eso le va a hacer mejor jugador. Por supuesto, luego buscar ir a más”, mencionó el entrenador danés a los medios panameños.

Tomás Rodríguez trata de que su nivel sea bueno para que Christiansen se fije en él y lo convoque para el Mundial 2026, aunque no lo consideró para los amistosos que tuvo Panamá en marzo, durante la fecha FIFA, en los juegos contra Sudáfrica.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.