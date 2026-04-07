Saprissa en capilla ardiente antes del clásico contra Alajuelense

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, y su cuerpo técnico deben estar atentos, alertas antes de medirse a Alajuelense en el clásico nacional.

Es claro que, previo al compromiso contra los manudos, los morados tienen partido frente a Liberia, el próximo domingo a las 3 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, pero lo que pase en este encuentro puede repercutir en el clásico y afectar a los tibaseños.

Medford debe definir si frente a los liberianos alinea a Kendall Waston, Mariano Torres y Jorkaeff Azofeifa, quienes poseen cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestados ante los pamperos, no jugarían el siguiente partido, que es de visita contra la Liga.

Kendall fue amonestado en la fecha 1 contra Puntarenas y luego en la 5 ante Pérez Zeledón, la 10 frente a Sporting y en la 12 contra Cartaginés.

Mariano también vio la amarilla en la jornada 1, en la 8 contra Alajuelense, la 11 ante Herediano y la 12 frente a Cartaginés.

Por su parte, Jorkaeff Azofeifa fue amonestado en la fecha 8 ante la Liga, la 10 frente a Sporting, en la 12 contra Cartaginés y en la 13 ante San Carlos.

Hay otros jugadores con tres amarillas y, de ser amonestados en el duelo del domingo ante Liberia, sumarían cuatro, pero no se perderían el clásico. Este es el caso de Ricardo Blanco, Gerald Taylor, David Guzmán y Jefferson Brenes.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, tiene cuatro amarillas y, en caso de ser amonestado ante Liberia, se perdería el clásico. En la misma situación están Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa. (Mayela López/Mayela López)

El cubano Luis Javier Paradela será baja en el choque contra los pamperos. Paradela fue amonestado en el encuentro pasado ante Pérez Zeledón y llegó a cinco cartulinas amarillas, por lo que debe cumplir un partido de sanción, que será ante Liberia, pero estará disponible para medirse a los rojinegros.

Faltan cuatro fechas para que concluya la primera fase del Clausura y, en la fecha 16, Alajuelense y Saprissa se medirán con destinos diferentes, al menos de momento.

Mientras el conjunto dirigido por Hernán Medford apunta a clasificarse a semifinales como primero, en una lucha mano a mano con Herediano y Cartaginés, los de Óscar Ramírez están en este instante fuera de los mejores cuatro y ese será su objetivo de aquí al epílogo: conseguir un boleto en la siguiente fase.

En el encuentro pasado entre ambos conjuntos en el Estadio Ricardo Saprissa, los morados se impusieron 2-1. Abrió el marcador Luis Paradela al minuto 7, empató Rolando Cisneros al 34 y, desde el punto de penal, Ariel Rodríguez le dio la victoria a su equipo al minuto 83.

Saprissa juega el domingo en casa contra Liberia y Alajuelense lo hará el sábado de visita en el Estadio de Puente de Piedra, sede de Sporting.

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