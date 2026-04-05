Hernán Medford: ‘Saprissa fue el mejor al principio y al final’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó complacido con la goleada de su equipo 4-0 contra Pérez Zeledón.

Hernán, quien atendió en conferencia de prensa, aseguró que al terminar el primer tiempo les dijo a sus jugadores que si caía un gol, podían caer tres más.

Saprissa resolvió al final; a partir del minuto 84, se presentaron las cuatro anotaciones.

- ¿Qué resumen hace de su equipo y qué rescata de saber esperar hasta llegar al primer gol?

- Nunca hay un partido fácil, hay respeto al rival. Saprissa gana 4-0, pero con mucho mérito. El primer tiempo tuvimos para hacer dos goles, pero fuimos efectivos al final y se ganó, es lo mismo. Saprissa buscó por todo lado, Pérez se defendió bien y es válido perder tanto tiempo y al final eso no sirve, y respeto al rival.

“Vimos un Saprissa jugando bien, presionando al rival, tuvimos buen balance en atacar y defender bien, buscamos jugar por afuera y, cuando un equipo se encierra, hay que tirar centros, es mi forma de jugar. Entender el juego que me gusta, por eso juego con extremos para buscar y tirar centros, el mejor equipo, al principio y al final, fue Saprissa.

- ¿En el medio tiempo qué se habló en el camerino para que no hubiera desesperación porque no llegaban los goles?

- No tuve ni que sacar la pizarra; no era problema táctico o de estrategia, dijimos que era meter una y así fue. El fútbol se puede ganar al principio o al final, como lo hizo Saprissa. Al final lo reflejamos con goles, pero con méritos. Saprissa buscó desde el primer minuto. Segura (Bryan) hizo un partidazo; vea todas las que sacó y les dije: si metíamos una, podíamos meter tres, y así fue.

- ¿La falta de contundencia en gran parte del partido, fue circunstancial?

- ¿Por qué habría preocupación? Llevamos 9 goles en dos partidos. El problema es cuando no llegamos; ahí sí me preocupo, ¿por qué preocuparme si llegamos 12 veces? El rival cuenta y cuántas sacó el portero, a mí lo que me preocupa es no tener oportunidades; al tenerlas, uno se va a dormir muy tranquilo. Algunos de ustedes analizan los cuatro goles y es capaz que dicen: “Saprissa jugó bien solo los últimos 15 minutos”, es capaz.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, destacó que su equipo genera muchas opciones de gol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo trabajar con el grupo para que no se relaje después de un marcador amplio?

- No nos relajamos después de ganar a Liberia, menos ahora, todos los partidos son finales, nadie se va a relajar. El equipo se entregó en la cancha, la estrategia fue presionar al rival y siento al equipo físicamente bastante bien y futbolísticamente bien.

- ¿Cómo ha hecho para que sus futbolistas ganen confianza, porque algunos, siendo suplentes, entran y rinden?

- Son trabajos que uno hace para que todos entiendan que son importantes. El fútbol no es de cantidad, es calidad. Todos pueden jugar en cualquier momento y lo hacen bien, la otra vez jugaron unos niños y lo hicieron bien. Todos están jugando bien, aquí no es cantidad, es calidad y saber que están en Saprissa y tienen la confianza del técnico.

- Tomás Rodríguez estaba molesto por no anotar. ¿Cómo manejarlo en este momento tan clave, para que no le afecten la ansiedad y desesperación?

- Sabe que tiene la confianza de uno; el desgaste que hace en la defensa rival, eso vale. En el fútbol es tan importante el que corre y lucha como el que anota. El sacrificio que hizo es muy válido para el equipo.

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