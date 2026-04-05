Cómo le costó a Saprissa: Vea la lluvia de cuatro goles en 12 minutos

Mariano Torres y Jefferson Brenes fueron dos de los anotadores de Saprissa ante Pérez Zeledón.

Mariano Torres, capitán y símbolo del Saprissa, fue el jugador que abrió el camino de la victoria morada ante un Municipal de Pérez Zeledón, que con un bloque defensivo hizo desesperar a los aficionados tibaseños.

Torres marcó en el minuto 87 del partido la primera diana del cotejo; el argentino sacó un remate de derecha rastrero, el cual fue desviado por un defensor y eso dejó sin reacción al arquero Bryan Segura.

⏰84' Gol de Mariano Torres y Saprissa abre el marcador en el epílogo. pic.twitter.com/Gv4yhtuA02 — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

Por otra parte, el segundo tanto saprissista fue obra de Jefferson Torres. El volante hizo una verdadera joya en el 89′ para darle tranquilidad a los morados con el 2 a 0.

⏰89' Gol de Jefferson Brenes y Saprissa sentencia el juego. pic.twitter.com/OnoWlLGjVh — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

El tercer gol fue un contragolpe que inició Mariano Torres.

El volante argentino logró profundizar con un servicio al espacio, ahí Gerson Torres tomó el esférico en la zona media, luego dejó atrás al arquero Bryan Segura -que salió a nada- y remató de pierna derecha para el 3 a 0.

⏰90+4' Gol de Gerson Torres y Saprissa ya golea a Pérez Zeledón. pic.twitter.com/VifP9QuOtO — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

La cuarta diana fue gracias a un jugador muy cuestionado por los saprissistas. Rachid Chirino, futbolista que entró desde el banquillo con silbidos de parte de los seguidores, quienes después celebraron su gol. Al final el duelo terminó 4 a 0.