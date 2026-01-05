Saprissa muestra el talento de sus jóvenes y más de un morado se frota las manos

La actividad de los 90 Minutos por la Vida sirvió no solo para tenderle una mano a los niños valientes que luchan contra el cáncer, sino también para que, en la cancha, los equipos mostraran el talento que poseen en ligas menores.

El Deportivo Saprissa fue uno de los que sacó a relucir a sus mejores “joyas”, y más de un morado quedó satisfecho con la presencia de Isaac Alfaro en el marco. Abraham Madriz también se mostró seguro, y en la defensa resaltó la presencia del “gigante” de dos metros y solo 18 años, Matías Cordero.

En los 90 Minutos por la Vida tuvimos la oportunidad de ver a varios jugadores juveniles de nuestro club 💜 El Vloggero Sebastián Niño compartió con ellos para conocerlos mejor 🔥 pic.twitter.com/Igs1FvwJEO — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 5, 2026

En la zaga actuó Thiago Cordero; en el mediocampo, Kenneth González dejó claro que está deseoso de tener minutos: pedía la pelota, se mostraba, servía pases al espacio y quiere asumir la responsabilidad de ser el conductor del equipo en esa franja del terreno de juego.

Zurdo como Mariano Torres, muchos en Saprissa lo ven con el perfil para sustituir al argentino. En ataque, Derek Woodly, con 18 años, se mostró veloz, pícaro y sin miedo a encarar. Sebastián Valenciano, con 17 años, también mostró algunas pinceladas de buen fútbol.

Se agrandó Valenciano y definió bien pic.twitter.com/YHMltBOqol — TD Más (@tdmascrc) January 5, 2026

En redes sociales, la cuenta de Nación Morada escribió que al menos vio cuatro jóvenes que pueden estar en Primera.

“Thiago Cordero merece una oportunidad en el primer equipo”, posteó en su cuenta de X un usuario identificado como Alonso García.

SapriAnalytics destacó en X que los seguidores de su cuenta votaron por Johnny Myrie como el mejor jugador morado contra la Liga, y por Kenneth González como el mejor en la cancha ante Herediano.

Por su parte, un usuario que se identifica como Vega en X escribió que Kenneth González e Isaac Alfaro deben ser titulares en el Clausura. “Tienen la calidad y el valor”, destacó.

Kenneth González fue uno de los jóvenes del Deportivo Saprissa que más gustó, por su buen accionar en el mediocampo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En esa misma red social, Alonso Rodríguez apuntó: “Hace rato que Kenneth González está pidiendo campo en el equipo; se le ven cosas positivas cada ratito que juega”.

Lo positivo es que los “güilas” de Saprissa no lo hicieron mal y levantan la mano para ser tomados en consideración. Ya depende de Vladimir Quesada, técnico del equipo.

“Tenemos muchos jóvenes y van a tener participación. Lo están haciendo de la mejor manera. Hay jugadores que están asomándose, como Thiago y Matías Cordero, quien es contención, pero puede jugar en el centro de la defensa porque posee un buen perfil”, dijo Pablo Arboine.

Arboine añadió que el buen accionar de los muchachos no es solo lo que se vio en los 90 Minutos por la Vida, sino también que, en los entrenamientos, los jóvenes buscan ser tomados en cuenta.

“Hay muy buenos jóvenes que vienen para arriba, levantan la mano desde hace bastante tiempo. No han tenido oportunidad por diferentes razones, pero hace rato están listos para jugar. Ya la afición pudo ver a algunos de ellos, y eso es muy bueno para el equipo porque genera mucha competencia”, comentó Pablo.

Matías Cordero tiene 18 años, mide dos metros y se vio bien en el centro de la defensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Arboine añadió que él y otros jugadores de experiencia en el club, como Kendall Waston, Mariano Torres, David Guzmán, Ariel Rodríguez y Fidel Escobar, son los llamados a guiar a los muchachos con consejos dentro y fuera de la cancha.

“Hoy día es difícil encontrar a jóvenes con tanta humildad. Estamos en tiempos donde casi no se les puede decir nada, porque a muchos no les gusta escuchar. Los que vienen creciendo o salen de la escuela de fútbol de Saprissa crecen con otra mentalidad, y se ha visto reflejado. Son jóvenes que se acercan a preguntar, a conversar; si tienen dudas, consultan a los de experiencia, y eso es muy bueno”, dijo Pablo Arboine.

Isaac Alfaro mostró sus condiciones como arquero del Deportivo Saprissa. Aquí recibió el respaldo de Jorkaeff Azofeifa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El zaguero añadió que los jóvenes tendrán su momento, porque cuentan con bases muy buenas desde liga menor.

“Es una responsabilidad bonita que tenemos los de más experiencia al estar cerca de ellos. Creo que somos muchos los que hemos caminado bastante, y nos acercamos y hablamos con ellos. Es un rol bonito estar en esta etapa, donde en algún momento pasamos por lo mismo: escuchar y recibir consejos. Ahora los apoyamos al máximo”, manifestó Pablo Arboine.

