Saprissa lo dejó ir y lo acaban de contratar en España

En el Deportivo Saprissa le dijeron adiós, le abrieron las puertas de salida y lejos de bajar los brazos, se marchó del país y encontró nuevo equipo en España.

En ese país lo presentaron como refuerzo de lujo, según los medios de comunicación, que ven al futbolista, como una figura de gran trayectoria.

El Diario AS de España resaltó que proviene de Saprissa y abrillanta la planilla del Barakaldo.

Se trata del delantero Sabin Merino, quien recién salió del cuadro morado y se vinculó al Barkaldo CF, que milita en la Primera Federación (tercera división de España).

“Sabin Merino ha protagonizado el refuerzo más impactante del fútbol vizcaíno en este persianazo del mercado veraniego para reforzar la plantilla del Barakaldo”, resaltó AS, en la nota escrita por el periodista Javier Beltrán.

Aunque en Costa Rica no dejó muy buena impresión, AS llenó de elogios al jugador, de 33 años. “Delantero de calidad y desborde, de 1,87, pasó por el Athletic antes de transitar por Leganés, Deportivo, Real Zaragoza, Atlético San Luis, y Racing de Ferrol y en el famoso Deportivo Saprissa de Costa Rica como última escala desde el pasado mes de diciembre; 338 partidos oficiales y 54 goles a lo largo de su carrera le contemplan”.

“Tras militar en uno de los grandes clubes de Centroamérica y convertirse en el primer jugador español en las filas del conjunto tico, y ya entre 2022 y 2023 vivir una experiencia en México, en las filas de Atlético San Luis, regresa a casa libre en el mercado con deseo de corroborar las condiciones que le permitieran jugar en el Athletic”, escribió el periodista de AS.

Merino llegó en enero de este año a Saprissa, donde pasó con más pena que gloria. Tuvo un buen inicio en el clásico del 9 de febrero, donde incluso anotó el gol del empate 1-1, pero al pasar las fechas, su presencia en el cuadro morado se limitó a ver los partidos desde las graderías.

Con la llegada de Erick Lonis, como integrante del comité deportivo de los morados, Saprissa finiquitó contrato con Merino, a finales del mes de junio.

“Ya no contamos con Merino”, informó Saprissa, que debió negociar el año de contrato que le restaba al español.