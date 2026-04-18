Saprissa llega encendido al clásico: afición morada cree que amargará a Alajuelense

El clásico está de frotarse las manos. Los manudos se sienten seguros en casa, pero los morados se llenan de optimismo, sobre todo luego de que el equipo logró el título de campeón del Torneo de Copa.

Alajuelense recibe a Saprissa el domingo a las 5 p. m. Los rojinegros están obligados a ganar para seguir en la pelea por clasificar. En este momento, la Liga está fuera, pero, ojo, la victoria tampoco la mete entre los clasificados.

Los tibaseños no abandonan la idea de aspirar al primer puesto, ya un poco más difícil debido a la diferencia de cuatro puntos que tiene Herediano. Sin embargo, si Saprissa gana, es casi darle un golpe de gracia a Alajuelense y dejarlo fuera de la fiesta grande del certamen.

Herediano es líder con 31 puntos en 15 partidos (+14). Saprissa es segundo con 27 en 15 partidos (+8). Luego sigue Liberia con 27 unidades en 16 partidos (+4). Cartaginés es cuarto con 26 puntos en 16 partidos (0) y Alajuelense es quinto con 22 puntos en 15 partidos (+6).

Saprissa tiene dos años de no ganar en el Estadio Alejandro Morera Soto. La última vez que se impuso en este escenario fue el 2 de abril del 2023, con tantos de Luis Paradela y David Guzmán. Después de esa visita acumuló tres derrotas y un empate. En el último choque en Alajuela, en diciembre pasado, los morados perdieron 3-1.

Pese a los datos y a los dos años sin victorias en el reducto manudo, la afición de Saprissa confía en su equipo. Los saprissistas no se imaginan otro resultado que no sea la victoria para su escuadra.

En el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa, (si desea unirse puede hacerlo en este enlace) los morados se muestran positivos en que el próximo domingo se rompa la racha sin triunfos en el terreno de Alajuelense.

Los jugadores del Deportivo Saprissa festejaron en Liberia y ahora quieren sacudirse los dos años que tienen de no ganar en la cancha de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Se viene el clásico? Saprissa visita a la Liga. ¿Cómo cree que le irá?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana, Saprissa empata, Saprissa pierde.

En el sondeo participaron 1.213 personas. De ellas, 1.125 (93%) consideraron que Saprissa gana; 29 (5%) opinaron que Saprissa empata; 19 (2%) señalaron que Saprissa pierde.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Siempre un clásico es motivante, es un partido de mucho orgullo, en el que los dos se matan en la cancha, futbolísticamente. Un clásico por sí solo es motivación”, afirmó Hernán Medford, técnico de Saprissa, en la conferencia de prensa efectuada previo al clásico.

Hernán dijo que físicamente el grupo se encuentra bien y que “eso lo tienen bien planificado”.

A su vez, Medford explicó que hay que tener “equilibrio”. “Un equilibrio entre ser ofensivo y mantener el cero atrás. Si se maneja ese balance, es bueno para poder obtener un posible triunfo”.

Saprissa llega con la ilusión de haber ganado el cetro del Torneo de Copa y sus aficionados lo saben; por eso pronostican que el plantel festejará el triunfo en el Alejandro Morera Soto.

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