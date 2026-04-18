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Saprissa llega encendido al clásico: afición morada cree que amargará a Alajuelense

Los seguidores del club participaron en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa

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Por Milton Montenegro

El clásico está de frotarse las manos. Los manudos se sienten seguros en casa, pero los morados se llenan de optimismo, sobre todo luego de que el equipo logró el título de campeón del Torneo de Copa.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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