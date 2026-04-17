¿Eliminar a Alajuelense? La inesperada respuesta de Hernán Medford antes del clásico en el Morera Soto

Saprissa viene de ganar el Torneo de Copa en la final ante Sporting. Aquí los morados festejan la anotación de Tomás Rodríguez.

Hernán Medford fue claro: su prioridad no es necesariamente dejar eliminado a Alajuelense, pero sí envió un mensaje contundente: Saprissa irá al Morera Soto este domingo a las 5 p. m. a ganar.

El entrenador morado, en la conferencia de prensa previa al clásico ante los erizos, reflexionó sobre la propuesta que llevará para intentar vencer a Óscar Ramírez y así mantenerse en la pelea por el liderato con Herediano.

Una victoria de Saprissa dejaría a Alajuelense con 22 puntos en la clasificación, con solo seis por disputar, además de mantenerlo fuera de la zona de clasificación. Dependiendo de otros resultados, la Liga podría quedar a cuatro puntos de los puestos de privilegio.

Por su parte, si la “S” gana, llegará a 30 unidades y, en caso de que Herediano no sume en esta jornada, la diferencia entre ambos se reduciría a un punto con dos partidos por jugar.

“Será un típico clásico: un partido estratégico, con orden. Si uno presiona o espera al rival, no se sabe si ganará, por lo que hay que estar muy atentos. Contra cualquier equipo vamos con la mentalidad de ganar; que sea contra Alajuela lo hace diferente, pero si ellos quedan fuera eso no lo medimos, nosotros solo queremos ganar”, declaró Medford.

El técnico también protagonizó un intercambio en la conferencia al ser consultado sobre su propuesta táctica y si llegará a proponer en el Morera Soto.

“¿Qué es atacar y proponer? Si me hacen una pregunta de ese tipo, quiero que me la expliquen. No estoy cuestionando, estoy preguntando… La propuesta es siempre ir a ganar; cómo pare el equipo, ¿cuál es el problema?”, respondió.

El estratega destacó que cuenta con un equipo recuperado físicamente, luego del esfuerzo realizado en el Torneo de Copa el miércoles anterior, cuando Saprissa se impuso 3-1 a Sporting para alzar el trofeo.

El “Pelícano” añadió que, a nivel motivacional, el grupo también se encuentra fuerte.

“Físicamente estamos bien. La motivación está clara: un clásico siempre es motivante. Es un partido de mucho orgullo, entonces la motivación ni hace falta”, afirmó.

Saprissa suma tres años sin ganar en el Morera Soto, una situación que Medford aseguró no le preocupa.

“No manejo estadísticas, solo las de actualidad. Las que me importan son las del presente; las de la historia no vienen al caso. Lo que importa es el domingo”, sentenció.

Hernán Medford regresó para este campeonato al Deportivo Saprissa y ya suma un cetro: el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por último, Medford confirmó que ya cuenta al 100% con Fidel Escobar, zaguero panameño que disputó los 90 minutos ante Sporting en la final del Torneo de Copa, la cual ganó Saprissa.

“Él ya está bien, está bien futbolísticamente y físicamente, además de que puede jugar cualquiera de las dos posiciones (central o volante contención). Las dos lo hace muy bien, sabemos que está en la lista de la Copa de Mundo de Panamá”, pronunció Medford.

El estratega también tuvo palabras de aliento para Tomás Rodríguez, delantero canalero del Monstruo que consiguió acabar con una racha sin marcar en el juego de la final del Torneo de Copa, donde hizo un buen gol contra Sporting.

“El problema no es fallar, es no estar en el momento, porque si falla estuvo ahí. Todos fallamos en algún momento, hay que ir agarrando confianza, para que el promedio de fallas sea menor”, agregó.