¿Cuál es el jugador que llena de dudas a Hernán Medford en el Saprissa?

Saprissa se coronó camṕeón del Torneo de Copa el miércoles pasado al vencer a Sporting.

Saprissa enfrentará a Alajuelense el próximo domingo a las 5 p. m. Para ese compromiso, Hernán Medford tiene una única duda por lesión: David Guzmán.

El entrenador morado confesó en la conferencia de prensa previa al clásico que el mediocampista es el único jugador sobre el que aún no tiene certeza de contar al 100%, mientras confirmó que Luis Javier Paradela se encuentra en buenas condiciones.

“Todos están bien; el único del que tengo dudas es Guzmán. Los demás futbolistas lesionados ya se han incorporado, y eso da muchísima tranquilidad”, afirmó Medford.

Guzmán sufrió una dolencia muscular a inicios de marzo, en un partido contra Sporting, y desde entonces no ha podido integrarse plenamente al equipo tibaseño.

Por otra parte, Saprissa no podrá contar con su lateral izquierdo titular, Jorkaeff Azofeifa, quien en el último partido del campeonato nacional, ante Liberia, recibió su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un juego de sanción.

Ante este escenario, Medford tiene como alternativa a Joseph Mora, lateral izquierdo que superó una lesión y ya se encuentra en plenitud de condiciones.

Sobre si Mora será el sustituto de Azofeifa, el “Pelícano” evitó dar pistas.

“Esa es una pregunta que no contesto. A veces hay que entender que cuando uno no habla de nombres es por algo. A mí me gustaría saber quién será el centrodelantero de Alajuelense o el contención, pero no lo sé… Yo a Osquitar (Óscar Ramírez) no le voy a dar pistas, muchacho. Saber la alineación del rival ayuda mucho. ¿Óscar Ramírez ya adelantó algún puesto? Pues yo tampoco…”, manifestó.

Tras el entrenamiento matutino, Saprissa compartió un almuerzo en el estadio Ricardo Saprissa y quedó concentrado de cara al juego del domingo. Si los morados ganan, se mantendrán en la pelea por el primer lugar. Además de que le darían un golpe durísimo a la Liga que está fuera de zona de clasificación.

Actualmente, el Monstruo es segundo en la clasificación con 27 puntos; el líder es Herediano con 31, cuando restan nueve unidades en disputa.