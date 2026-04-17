Lo que dijo Hernán Medford, técnico del Saprissa, sobre jugadores y mesas de tragos

Hernán Medford acaba de conquistar el Torneo de Copa con Saprissa. El miércoles pasado frente a Sporting en Liberia, el Monstruo triunfó.

Hernán Medford, entrenador del Deportivo Saprissa, se refirió en la conferencia de prensa previa al duelo contra Alajuelense a las recientes imágenes que han circulado en redes sociales, en las que aparecen jugadores del fútbol nacional en mesas donde hay botellas de licor.

A inicios de semana, se filtró una fotografía de los futbolistas del Saprissa, Jefferson Brenes y Bancy Hernández, en una actividad social, donde compartían mientras en la mesa se observaba una botella de licor. Ni los jugadores ni el equipo han negado la veracidad de esa imagen.

Medford explicó que, desde su perspectiva, no se puede normalizar que un jugador consuma alcohol, pero tampoco se debe “crucificar” a los deportistas.

“No es normalizarlo, porque no es normal, eso está claro. Pero tampoco es satanizarlo. Un muchacho se sienta a celebrar un cumpleaños con una cerveza, ¿qué es lo malo? Hay demasiados moralistas, pero también hay un derecho a la vida privada; mientras no haya abuso, no veo cuál es el problema”, sentenció.

El técnico señaló que este tipo de situaciones las maneja internamente en el camerino, orientando a sus jugadores sobre cómo actuar.

“Esto yo lo manejo diciéndoles que tienen su vida privada. Mientras no haya abuso, no veo por qué satanizarlo. También veo que, como en un lado salió un problema, entonces ahora se busca qué encontrar en el otro equipo”, mencionó.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Alajuelense se vio envuelto en una polémica cuando Alejandro Bran tuvo un altercado con la seguridad de un condominio por presuntamente alterar el orden público. El equipo rojinegro lo sancionó junto a Kenneth Vargas, que también estuvo previamente esa noche, aunque no participó del escándalo.

Por último, Medford envió un mensaje a la prensa:

“Ojo, todos tenemos cola que nos pisen. El jugador de fútbol es público, el entrenador también, pero los periodistas también lo son. Ustedes tienen que cuidarse cuando están con su ‘birrita’”, expresó.

“Si hay un periodista mala leche, si lo agarramos en algo, lo vamos a publicar”, agregó en un tono más bien jocoso.

Finalmente, el timonel enfatizó que, como entrenador, es consciente de la importancia de que su camerino se cuide en el aspecto físico.