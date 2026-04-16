Presidente de Saprissa lanza un aviso contundente a Alajuelense antes del clásico

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, ve a su equipo fuerte, sólido y, pese a que todavía no ha clasificado a semifinales, él ya lo tiene sembrado en la decisiva etapa del campeonato.

Artavia se mostró emocionado por la obtención de su primer título como jerarca morado, al ganar el cetro del Torneo de Copa, luego de derrotar 1-3 a Sporting.

“Me siento como un chiquillo de diez años que acaba de ver a su equipo ganar un título, lo veo con una enorme ilusión, como un aficionado más. Las emociones son como las de cualquier título o partido definitivo que se siente con el corazón, muy feliz”, dijo Roberto Artavia a FUTV, luego de la victoria contra los albinegros.

Artavia agregó que mucha gente menosprecia el Torneo de Copa, pero todos lo jugaron y Saprissa lo ganó, así que él estaba “orgullosísimo”.

A las puertas del clásico, que se disputará el próximo domingo a las 5 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, Artavia le envió un fuerte mensaje a los rojinegros.

“Saprissa está para competir por todos los partidos, por todos los torneos, y vamos a ir al clásico a ganar, vamos a ir a marcar que en las semifinales Saprissa entra absolutamente con todo”, destacó Artavia en Radio Columbia.

El jerarca morado ya piensa en semifinales, pero su equipo, pese a que es segundo en la tabla de posiciones con 27 puntos, todavía no tiene el pase garantizado entre los cuatro clasificados.

Faltan 9 puntos por disputar y la Liga, que es quinto, posee 22 y puede llegar a 31. Sin embargo, el presidente saprissista se mostró eufórico para lo que viene.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, saludó a cada uno de los integrantes del equipo. Aquí junto a Hernán Medford. (Jose Cordero/José Cordero)

“La planilla va a estar completa, vamos a cerrar con el equipo completo, en buena forma y lo siento en un plano ascendente competitivo. En los últimos dos partidos en la Cueva tuvimos 57 llegadas a marco y, si bien es cierto que nos costó mucho anotar, ya se nos va a abrir el marco y con esa intensidad ofensiva espero ver muy buenos resultados en este cierre. Creo que la mano de Hernán (Medford) se ve y, conforme se nos abra el marco, este equipo será imparable”, resaltó Roberto Artavia.

Muchas felicidades y muchas gracias al equipo y cada uno de aus jugadores; a cada uno de los miembros del cuerpo técnico, y a cada aficionado que nos apoyó en el estadio o desde su casa; en especial a la Ultra y sus Peñas que vinieron de muy lejos a apoyarnos con la energía de… pic.twitter.com/Xvqt06VDoT — Roberto Artavia (@RArtaviaL) April 16, 2026

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