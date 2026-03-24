Puro Deporte

Presidente de Saprissa disputa un puesto en la Fedefútbol con dirigente que recibió sanción en el 2024

Roberto Artavia busca el puesto que dejó Juan Carlos Rojas

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Por Milton Montenegro

Desde que asumió como presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia dejó claro que le interesaba ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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