Presidente de Saprissa disputa un puesto en la Fedefútbol con dirigente que recibió sanción en el 2024

Desde que asumió como presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia dejó claro que le interesaba ser parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El deseo de Artavia llegó luego de que Juan Carlos Rojas renunció al cargo de director 1.

El relevo de Rojas no corresponde al equipo, es decir, con la salida del representante de Saprissa no necesariamente asume otro integrante del club morado. El sucesor se elige por votación de la Asamblea de la Fedefútbol.

El jerarca tibaseño tiene un contrincante en su intención de ser parte del Ejecutivo; se trata de Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, quien fue propuesto por representantes del fútbol femenino.

En abril del 2024, el Comité de Ética de la Fedefútbol dio a conocer una sanción contra Gómez por supuestos manejos irregulares de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa. Gómez niega los cargos; sostiene que lo sucedido tiene una explicación lógica y que hubo política de por medio.

La Nación le consultó a Roberto Artavia qué opina de su oponente y la sanción que recibió.

“De eso no puedo opinar porque, francamente, no conozco las razones de la sanción y demás, y no me atrevo a opinar en ese tema. Sí sé que él está compitiendo por el fútbol playa; yo estoy compitiendo por Unafut y Linafa, que tuvo a bien apoyarme”, dijo Artavia.

El presidente saprissista agregó que Unafut y Linafa son dos entidades que calzan muy bien con sus objetivos como dirigente.

“Uno es la estrategia del fútbol profesional, por así decirlo, y, francamente, uno que me interesa mucho y lo he recalcado siempre es el fútbol como instrumento de cohesión social. El fútbol de formación de valores y demás, lo cual Linafa, que tiene casi mil equipos jugando en todo el territorio nacional, pues es líder y es algo que me interesa sobremanera y quisiera colaborar también”, dijo Artavia.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, aspira llegar al Comité Ejecutivo. (Marvin Caravaca)

El jerarca tibaseño indicó que, al llegar a la Federación, hay muchos más temas que se deben abordar.

“Creo que con mi experiencia en gobernanza, gestión de equipos, gestión de talento, puedo hacer una buena contribución. No opino nada de la otra candidatura porque es una persona que no conozco”, señaló el dirigente, quien es del pensamiento de que, si la plaza en disputa, como es este caso, estaba en poder de Saprissa, debe seguir igual.

“Yo no sé cuál es la lógica, la mía me dice que así debería ser, pero, como decimos, cada cabeza es un mundo y ya veremos cómo evoluciona la votación”, agregó.

Sobre la sanción que pesó sobre Stewart Gómez en el 2024, esto informó la Fedefútbol en su sitio web:

“Expediente 002-2022. Proceso: Denuncia del Comité Ejecutivo contra Steward Gómez Chévez, por manejos de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa a El Salvador.

“Por tanto: Se declara al señor Stewart Alberto Gómez Chévez responsable de los hechos investigados y con ello de haber infringido el Código de Ética, por lo que se le sanciona con la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en Costa Rica por el término de un mes, iniciando a partir de la notificación de esta resolución, así como al pago de una multa por la suma de ¢300.000”.

Este medio le consultó a Stewart Gómez sobre esa sanción y él explicó lo sucedido.

“Siempre quieren sacar, digamos, un yerro. Si se lee bien la nota (de la sanción), no dice que soy culpable, dice que soy responsable. No es una sanción de hace poco, eso fue en el 2021 o 2022, hace mucho tiempo, cuando estábamos en pandemia, donde todo era anormal. A nosotros nos enviaron a un lugar llamado Barra de Santiago (en Ahuachapán, El Salvador), sin menospreciar el lugar, porque en fútbol playa tienen una liga muy bien organizada.

Stewart Gómez Chévez es el presidente del Fútbol Playa y aspira a asumir el puesto que dejó Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Stewart Gomez Chevez/Stewart Gomez Chevez)

“El lugar es cero tecnológico, no hay cómo pagar con tarjeta, que te den facturas, y el tema es que se compró un hielo, que era necesario para la crioterapia de la selección, y en el presupuesto no venían alcohol, mascarillas, pruebas PCR y todo lo demás. Yo puse mis viáticos, aporté una factura para presentar la liquidación”, dijo Stewart, quien añadió que ni siquiera estaba pidiendo que le reintegraran el dinero de sus viáticos.

“Nunca pedí que me devolvieran nada, pero en ese momento había una puja política como la de ahorita, entonces, como se dice, quisieron apartarlo a uno de esa manera. Yo le puedo decir, sin ser sinvergüenza ni cara de barro, no es mi manera de ser; si hubiera cometido un error lo reconozco, pero no fue así”, afirmó Stewart.

Según el dirigente de playa, en ese momento solo buscó darle condiciones a la selección de esa especialidad, aunque fuera de su bolsillo.

“Se pagaron cosas en efectivo para el consumo de la selección. Si fútbol es particular, fútbol playa es más particular, porque jugamos dos partidos en un día, bajo temperaturas de 35 grados, y se debe recuperar a muchachos que jugaron a las 2 p. m. para que vuelvan a jugar a las 7 p. m. No es lo mismo una crioterapia en fútbol que en fútbol playa, todo es muy particular, y la gente de Ética ni siquiera se tomó el tiempo para preguntar por qué hicieron tantas crioterapias; tuve que llegar a explicarlo”, señaló Stewart Gómez.

Cabe recalcar que la sanción que se le impuso ya venció, por lo cual no tendría problema desde el punto de vista legal para participar en la votación del Comité Ejecutivo.

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