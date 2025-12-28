Saprissa le dice adiós a Nicolás Delgadillo

El Deportivo Saprissa sigue sacudiendo su plantel y suma una salida más. Se trata del argentino Nicolás Delgadillo, quien llegó a un acuerdo de finiquito de su contrato.

A Delgadillo le quedaba un año más, pero negoció con el club y se marcha de la institución.

Hasta el momento, en Saprissa oficializaron la salida de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quien estaba a préstamo en Sporting. Ambos jugadores fueron contratados por el Municipal Liberia. También se retiró Esteban Alvarado y ahora Delgadillo dice adiós.

“El Deportivo Saprissa informa oficialmente la finalización del contrato del jugador Nicolás Delgadillo, quien no continuará vinculado a la institución a partir de este momento. Delgadillo se incorporó al club en marzo de 2025 y, durante su etapa como jugador morado, registró participación en 30 partidos oficiales en los que anotó tres goles.

“La institución agradece la disposición, el profesionalismo y el respeto demostrados por el jugador, así como por su representante, a lo largo de este proceso, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, comunicó Saprissa.

Este domingo empezó a circular en redes sociales, el rumor de que Saprissa no contaría más con Delgadillo, La Nación le consultó a Patricio Altamirano, jefe de prensa del club y esto respondió: “Buen día. Por el momento no tenemos información oficial sobre este caso“, sin embargo, una hora después, envió el comunicado confirmando que Nicolás sale del equipo.

"Estábamos esperando que se firmara el finiquito y ya se firmó, es oficial que ya no está en el club. Todo se dio en muy buenos términos, hablamos abiertamente con él y conversamos de la situación, es un gran muchacho y las negociaciones se dieron muy bien”, le dijo Erick Lonis a La Nación.

Delgadillo llegó a la institución morada en enero de este año, pero fue hasta marzo que debutó debido al atraso en los permisos de trabajo. Saprissa tenía deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, por lo que Migración y Extranjería, no podía dar el visto bueno, hasta que no cancelara las deudas.

Nicolás Delgadillo estuvo casi un año en el Deportivo Saprissa, donde no dio la talla y le finiquitaron el contrato. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

