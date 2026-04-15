Saprissa jugará la final de Copa sin varias de sus figuras… y no tiene nada que ver con una foto

Jefferson Brenes es uno de las 9 figuras del Deportivo Saprissa que no viajo a la final del Torneo de Copa.

Saprissa está en Cañas, Guanacaste, a la espera de que sean las 7 p.m. para enfrentar a Sporting en la final del Torneo de Copa.

El juego se disputará en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia, sede que se escogió para este único compromiso desde que se estableció el inicio del certamen.

Los morados viajaron con varias ausencias de peso en el plantel, entre ellas Jefferson Brenes y el nicaragüense Bancy Hernández. Muchos pueden pensar que ambos fueron castigados, ya que en las últimas horas circuló en redes sociales una fotografía de ambos presuntamente junto a unas botellas de bebidas con alcohol.

La Nación le consultó a un dirigente de Saprissa sobre la situación. El directivo prefirió que no se revelara su nombre, pero aclaró que no hay castigo.

“Vamos a sacar un comunicado para aclarar cualquier morbo. Los jugadores que no viajaron fue por un tema estratégico. Nosotros debemos traer siete jóvenes, que son los que trajimos, debido a que se debe cumplir con la regla de 360 minutos con muchachos en la cancha. Hay que tener cuatro en cancha y tres suplentes, por eso bajamos a los otros”, dijo la fuente, quien añadió que recientemente Bancy Hernández tuvo un viaje a Rusia, donde jugó en dos partidos.

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