Saprissa informa que Hernán Medford debe ser operado

Hernán Medford, técnico de Saprissa, estará lejos del equipo por unos días, debido a que debe someterse a una operación.

Por medio de un comunicado de prensa, el club informó, que Hernán debe pasar por la sala de cirugía.

“El Deportivo Saprissa informa que su director técnico, Hernán Medford, será sometido a una cirugía de rodilla con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar su movilidad.

“Como consecuencia de su extensa trayectoria como futbolista profesional y de los años vinculados a la actividad deportiva tras su retiro, la articulación presenta un desgaste significativo que le ha generado molestias y limitaciones en sus actividades cotidianas y profesionales”, destacó Saprissa.

Medford será intervenido quirúrgicamente y el Deportivo Saprissa le brindará el acompañamiento necesario durante todo el proceso, así como las condiciones adecuadas para favorecer una pronta y satisfactoria recuperación.

Hernán Medford será sometido a una cirugía de rodilla con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar su movilidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La institución le desea el mayor de los éxitos en este procedimiento y en su proceso de rehabilitación”, señaló el cuadro morado, que no detalló, cuándo se operará Hernán.

Saprissa tiene previsto comenzar la pretemporada el 15 de este mes, para prepararse no solo para el Apertura 2026, sino para la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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