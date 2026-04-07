Saprissa huele las semifinales: estos son los puntos que necesita para clasificar

La primera fase del Torneo de Clausura está en la recta final; solo faltan cuatro fechas para definirlo todo: los cuatro clasificados y el dueño del primer lugar.

Quien termine en el primer puesto no solo tendrá el derecho de cerrarlo todo en casa, sino también de jugar una gran final en caso de que no gane la etapa de semifinales.

Saprissa está en la lucha por ambas cosas: clasificar y terminar de líder, puesto que en este instante lo posee Herediano con 28 puntos; los morados son segundos con 27 unidades.

Pero lo primero que los tibaseños pueden amarrar, o al menos lo que depende de ellos, es asegurar el pase a las semifinales, sellando un cuarto puesto que nadie les arrebataría.

Veamos los números: faltan cuatro jornadas, 12 puntos en disputa, y el quinto lugar en la tabla de posiciones es Alajuelense con 19 puntos. En caso de ganar los 12 que le faltan por disputar, completaría un total de 31 unidades.

Bajo ese panorama, Saprissa —que cuenta con 27— requiere de cuatro más para llegar a 31 y prácticamente asegurar el cuarto puesto, porque su diferencia de goles es mejor que la de los manudos: ellos poseen +4 y los morados tienen +9. Con cinco puntos más, Saprissa alcanza 32 y ya se vuelve inalcanzable.

“Venimos haciendo muy buenos partidos. Cuando ganás jugando de buena forma, como lo hicimos contra Pérez Zeledón, da mucha confianza para todo lo que viene. No es lo mismo ganar cuando hacés un juego más o menos o mal, que vencer como lo hicimos, superando ampliamente al rival, y eso da mucha confianza”, dijo Mariano al final del partido del domingo pasado contra los generaleños.

Juegos de Saprissa

A Saprissa le faltan dos juegos en casa y dos salidas, una de ellas el clásico contra Alajuelense.

El próximo domingo a las 3 p. m. los tibaseños reciben a Liberia; para la siguiente semana, el domingo 19 de este mes, visitan a la Liga; el miércoles 22 reciben a Guadalupe y cierran la primera ronda del torneo el domingo 26, frente a Puntarenas, como visitantes.

Sin tomar en cuenta las salidas, Saprissa puede sellar la clasificación con sus partidos en la Cueva, ante Liberia y Puntarenas. Sin embargo, los morados apuntan a ganar todo lo posible, porque también buscan quedarse con la cima del campeonato.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, dijo estar contento con el funcionamiento del equipo y, sobre todo, con el desempeño de varios jugadores que, para él, elevaron el rendimiento.

“Vean el caso de Rachid Chirino: ustedes no saben lo que ha trabajado y ante Pérez llega y anota. O el caso de Gerson Torres: entra y hace diferencia. Veamos a Ariel Rodríguez: siempre llega y, cerca del área, crea peligro. Sinclair, le traemos delanteros y siempre anota”, dijo Lonis, quien agregó que Saprissa es un equipo de competencia.

El Deportivo Saprissa festejó el domingo pasado una contundente victoria de 4-0 contra Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Se debe tener dos jugadores de altísimo nivel en todos los puestos, y hay que aprender a vivir con eso. Eso nos hace bien. Yo estoy muy contento por lo de Ariel, lo de Gerson; ellos tienen un carácter fuerte, no necesitan mucho apoyo. También estoy contento por lo de Chirino y por el trabajo de Jefferson Brenes”, destacó Erick Lonis.

Saprissa está cerca de dar el paso a las semifinales, pero el objetivo final es luchar por la cima. El primer reto en el cierre del torneo será el próximo domingo contra Liberia.

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