Saprissa hace oficial la salida de un futbolista

La gestión se concretó en tiempo y forma, así que el Deportivo Saprissa procedió a anunciar de manera oficial la salida de Ryan Bolaños. Y de inmediato, Sporting le dio la bienvenida.

“Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos”, expresó Erick Lonis, quien lidera la Comisión Deportiva de Saprissa.

El lateral izquierdo, oriundo de Cahuita Limón, debutó en la Primera División el 10 de agosto de 2016 con Limón FC; mientras que con la “S” enfrentó su primer duelo profesional contra San Carlos el 16 de enero de 2022.

Ryan Bolaños tenía tres años en Saprissa y no llenó las expectativas. Fotografía: Archivo LN

Con los tibaseños, Ryan Bolaños ganó cuatro campeonatos y una Súper Copa.

La oficina de prensa de Sporting dio a conocer que el futbolista se unió a este club por lo que resta del Apertura 2025 y que ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Minor Díaz.

Las salidas en Saprissa

Con la partida de Ryan Bolaños, ya son siete los futbolistas que dejaron Saprissa. Fabricio Alemán fue prestado a Pérez Zeledón; Yoserth Hernández, Douglas Sequeira y Jefry Valverde fueron cedidos a Sporting; al español Sabin Merino le rescindieron el contrato; y Samir Taylor pasó a Guadalupe.

Además, de momento, los morados no cuentan con el panameño Gustavo Herrera, quien se marchó con su selección a disputar el Mundial Sub-20 de Chile.

Al finalizar el 2025 vencen también los contratos de David Guzmán y Mariano Torres. La dirigencia morada aún no ha confirmado si los renovará.