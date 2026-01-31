Puro Deporte

Saprissa hace enigmática publicación mientras elije a su nuevo entrenador: se ve un número 20...

Saprissa sacudió las redes sociales con una ‘extraña’ publicación sin contexto, mientras continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador

Por Esteban Valverde
Saprissa subió esta imagen a sus redes sociales donde se ve a Mariano Torres con un balón.
Saprissa subió esta imagen a sus redes sociales donde se ve a "recortado" Mariano Torres con un balón. (Redes Sociale/Redes Sociales)







