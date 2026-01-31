Saprissa hace enigmática publicación mientras elije a su nuevo entrenador: se ve un número 20...

Saprissa subió esta imagen a sus redes sociales donde se ve a "recortado" Mariano Torres con un balón.

Mientras toda la afición del Deportivo Saprissa se mentiene en vilo este sábado 31 de enero para conocer quién será el nuevo entrenador, el club sorprendió con una enigmática publicación en sus redes sociales.

La imagen es un recorte de Mariano Torres, quien carga la pelota con la mano y donde se aprecia su uniforme con el número 20. Además, hay un corazón morado a manera de texto. Y nada más. Ni una sola línea, ni una pista sobre el significado de ese posteo.

De inmediato, la imagen se viralizó y empezaron las especulaciones. Un usuario identificado como Maynor Ruiz Rodríguez hizo una aguda observación: “Es Douglas porque claramente es Mariano con la 20 y adivinen quién usaba la 20″.

Ese comentario hace alusión a Douglas Sequeira, uno de los principales candidato

s a asumir el banquillo morado.

Otros usuarios también manifestaron sus preferencias. “Queremos al profesor Hernán Medford Bryan”, publicó David Piedra.

Por su parte, Mynor Guadamuz mencionó en forma de pregunta un nombre que hasta ahora no está en el radar público: “¿Bolaños?“.

Mientras tanto, la dirigencia continúa deliberando en privado, pero la misteriosa publicación sigue levantando todo tipo de reacciones.