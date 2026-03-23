Saprissa golpea al San Carlos de Wálter Centeno: vea todas las anotaciones en un juego vibrante

Saprissa selló una victoria por 1-3 contra San Carlos en Ciudad Quesada. El cuadro morado ya tenía la ventaja en el marcador, pero no había llegado al marco en el complemento. Y cuando lo hizo, no falló.
Después de la anotación de Kendall Waston, el segundo dardo morado fue de Jefferson Brenes, en el minuto 76.
El futbolista que con Hernán Medford volvió a tomar protagonismo con la “S”, en este partido ante el cuadro norteño de Wálter Centeno aportó asistencia, pero también gol.
Jefferson Brenes liquida el partido. 💥 pic.twitter.com/YBrxyfXHdh— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026
Y cuando ya la victoria morada ya se visualizaba que estaba encaminada, también se hizo presente en la red Luis Javier Paradela, marcando el 0-3, en el minuto 83.
Ahora sí, Luis Javier Paradela pone el tercero para el Saprissa que está goleando a San Carlos. 🔥 pic.twitter.com/TSZu3YYC8P— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026
Sin embargo, San Carlos quería el gol de la honra, el que consiguió con el mexicano Brian Martínez justo en el minuto 90+4.
Brian Martínez anotó el descuento para los Toros del Norte. 🐂 pic.twitter.com/fiASe7squR— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026
Además, por si no vio el primer tanto, a continuación podrá repasar cómo fue la anotación de Kendall Waston.
Kendall cerró como 9. Lo está ganando la "S" en San Carlos. 💥 pic.twitter.com/Mz25uBLKV2— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026
El partido fue vibrante y Saprissa se dejó tres puntos, que ahora colocan al cuadro tibaseño en el segundo puesto de la tabla, con 24 puntos, una unidad por debajo del líder, Herediano.
Y con este resultado y otros marcadores de la jornada, a pesar de la derrota, Alajuelense se mantiene en zona de clasificación.