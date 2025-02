Saprissa explica por qué Nicolás Delgadillo no tiene visa para entrar a Canadá

El Deportivo Saprissa se encuentra en Vancouver, Canadá, donde el jueves a las 9 p.m., hora de Costa Rica, enfrentará al Vancouver Whitecaps en el partido de vuelta por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los morados se medirán al cuadro canadiense sin sus dos fichajes extranjeros, el delantero español Sabin Merino y el extremo argentino Nicolás Delgadillo.

El cuadro tibaseño reportó que Merino está en recuperación de una lesión muscular, mientras que Delgadillo no viajó por no tener visa para ingresar a Canadá.

La ausencia del argentino encendió las redes sociales, y los comentarios de los seguidores de Saprissa fueron directos contra Sergio Gila, gerente deportivo del club, por contratar a un futbolista que no puede aportar en el torneo internacional más importante que disputa el conjunto saprissista.

Ante las críticas, José Francisco Porras, secretario técnico de Saprissa, dio la cara y explicó por qué Nicolás Delgadillo no tiene el documento que le permite ingresar a Canadá.

“Nosotros tenemos todo un procedimiento. Al muchacho, desde que sale de Argentina, se le pregunta si tiene la visa americana, y ya él estaba por venir a Costa Rica sin haber tramitado la visa. Cuando llega al país, intentamos hacer las gestiones, pero él no puede realizar el trámite hasta no tener una residencia permanente”, dijo Porras a Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

Porras añadió que cada persona puede pedir una visa americana en su propio país, pero si está en una nación externa, debe esperar a tener un estatus migratorio oficial para poder hacer el trámite.

“No podíamos iniciar la solicitud de visa hasta que no tuviera su permiso de trabajo en Costa Rica. Después, ya no alcanzó el tiempo para poder viajar. Se hicieron los esfuerzos suficientes; incluso lo de Sabin (Merino) estaba listo, tenía el aval o la visa para entrar a Canadá”, señaló Porras.

A inicios del mes pasado, Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, presentó a Nicolás Delgadillo como nuevo refuerzo del equipo. El argentino ha jugado poco y no ha llenado las expectativas. (Rafael Pacheco Granados)

¿Pero por qué José Francisco Porras habla de la visa a Estados Unidos si el partido se jugará en Canadá?

Esto es posible porque las autoridades migratorias de Canadá eliminaron el requisito de visa para ciudadanos de diferentes países que tengan visa de ingreso vigente a los Estados Unidos o que hayan tenido visado de Canadá en la última década.

La medida rige para viajeros con pasaporte de Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Marruecos, Panamá, Filipinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Tailandia, Trinidad y Tobago y Uruguay, quienes necesitaban visado para ingresar al país.

“La prioridad para un futbolista es que juegue bien, y el muchacho (Nicolás Delgadillo) juega bien. Se tomó la decisión de traerlo porque es un buen jugador. Ya el asunto de la visa y otros documentos se pueden solucionar en el transcurso del tiempo”, expresó José Francisco Porras.

Porras agregó que Sergio Gila se encargó de decirles a los representantes de Delgadillo que debía arribar a Costa Rica con la visa estadounidense en el pasaporte, pero ya era tarde.

“No es tan fácil el trámite en las embajadas. Él viaja sin visa y, lógicamente, acá tratamos de ponernos al día lo antes posible. Sin embargo, hay cosas que se salen de las manos y debemos respetar la tramitología de muchas instituciones”, comentó José Francisco Porras.

Más allá de si en la cancha Nicolás Delgadillo puede o no aportar a Saprissa, el cuestionamiento de los aficionados es cómo se contrata a un futbolista que no va a ayudar. Delgadillo ha jugado poco con el conjunto morado y su rendimiento no ha llenado las expectativas. En el último partido de Saprissa en el campeonato contra Sporting, estuvo en el banquillo y fue el último cambio que hizo José Giacone, técnico del equipo, jugando solo 13 minutos.

