A Sergio Gila se le fundió la data

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, no sale de una crítica cuando cae en otra, y eso que habla poco con los medios de comunicación.Tampoco le hace falta aparecer en la prensa, porque en las redes sociales los seguidores morados le tiran con todo.

Si hay malos resultados, Gila y José Giacone son los señalados. Si un jugador no rinde o ni siquiera está en la banca, como Yoserth Hernández, el blanco de las críticas es el gerente. A Yoserth y a otros “refuerzos” los llevó Sergio a Saprissa.

La verdad es que Gila no ha acertado con la mayoría de los jugadores que contrató para el equipo. Veamos los casos: Jorkaeff Azofeifa, Kliver Gómez, Justin Monge y Rachid Chirino ya ni están en el club. Yoserth Hernández ni en la banca lo deja Giacone. Gila acertó con Jefferson Brenes y Joseph Mora, a medias con Luis Díaz, quien ya se fue. Gino Vivi no ha dado la talla, Óscar Duarte no ha rendido como se esperaba, y Deyver Vega apenas empieza a mostrar destellos de buen fútbol.

“No hay fichajes malos, sino malos rendimientos”, ha dicho Sergio Gila.

Con esa frase es donde la chancha tuerce el rabo, como decían antes los abuelos. Claro que existen fichajes malos y pésimos, todo es cuestión de ver, analizar y preguntar.

Sergio Gila ha expresado que se basan en métricas y la data para hacer las contrataciones, además de que cuentan con plataformas para dar seguimiento a los posibles refuerzos morados.

Sería bueno que Gila diera a conocer esa data que tan “buenos resultados” le indica. Veamos el siguiente ejemplo: Nicolás Delgadillo, el extremo argentino que no ha llenado la vista de nadie, quizá solo la de Gila. Ni siquiera viajó a Canadá con el equipo para el juego de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero ya tocaré ese punto.

Revisando algunos sitios especializados en estadísticas de jugadores, como Flashscore o Transfermarkt, los números de Delgadillo sorprenden. Desde el 2021 a la fecha, es decir, en los últimos cinco años, jugó 84 partidos, anotó tres goles y dio una asistencia. O la data de Gila quizá confundió a Delgadillo con Gordillo y le arrojó los datos de Rafael Gordillo, aquel histórico futbolista del Betis y del Real Madrid, o simplemente a Sergio Gila se le quemó la data.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, trajo al argentino Nicolás Delgadillo, quien no ha convencido en el cuadro morado. (Rafael Pacheco Granados)

Otra pregunta que se hacen los seguidores morados es qué sentido tiene traer a un jugador que tiene seis meses o más sin jugar, como es el caso de Delgadillo. Se dice que el foráneo es mejor que el nacional y, si es bueno, en los primeros juegos debe demostrar algo de sus capacidad. Pero el argentino, nada de nada. Busquen en internet los videos de Delgadillo, donde se supone están las mejores jugadas de los futbolistas, y lo de Nicolás Delgadillo es para quedarse con la boca abierta... porque no muestra mayor cosa. Para eso no se necesita scouting y menos una data.

Sergio Gila se trajo a un refuerzo que no puede ayudar al equipo en el torneo internacional porque Delgadillo no tiene visa para entrar a Canadá. Conociendo Sergio que van a competir internacionalmente, al menos lo primero que debía preguntar era si el jugador tenía sus documentos en regla. Seguro lo consultó y pensó que le tramitarían la visa. El tema es que no viajó. ¿Qué sentido tiene traer a un futbolista que no va a aportar, aparte de que, con él o sin él, probablemente sea lo mismo?

Pero bueno, ya no voy a hacer leña del árbol caído.

