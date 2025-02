¿Mariano Torres o Marcel Hernández? Periodistas dicen quién es el mejor extranjero que han visto en Costa Rica

La pregunta quizá se la ha hecho o la ha escuchado en boca de alguien más. Lo cierto es que, ¿cuántas veces no hemos oído o preguntado: cuál es el mejor extranjero que ha jugado en la historia del fútbol de Costa Rica?

En La Nación hicimos el ejercicio de consultar a 18 periodistas deportivos sobre el mejor foráneo que han visto en el balompié nacional. Aclaramos que las opiniones de los consultados se basan en jugadores que ellos han presenciado, pues sin duda, para muchos, surgirán nombres del pasado, como Odir Jacques, quien brilló en el fútbol nacional en la década de los setenta.

La mayoría de los comunicadores, 11 de los 18 participantes, respondieron que el mejor extranjero que han visto en el fútbol tico es el argentino del Deportivo Saprissa, Mariano Torres.

“Creo que sí es el mejor extranjero por la calidad que demuestra en cancha. Los años no le han bajado el nivel. Tiene criterio de juego y, aunque anotar no es su tarea principal, tiene gol. Es líder y actúa como tal. Se adaptó rápido al fútbol tico y sabe muy bien cómo se juega nuestro torneo y lo que significa su equipo”, dijo Pablo Guzmán, director de deportes de Radio Monumental.

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, afirmó que ve fútbol desde 1983 y Torres es el más destacado.

“Yo veo el fútbol con mucha conciencia desde 1983. La verdad, Mariano Torres es el mejor foráneo que he visto en el fútbol tico. Sé que antes se habla de Odir Jacques y otros, pero me refiero a los que he visto desde 1983 a la fecha. En un equipo que no tiene tanto contenido futbolístico, como es Saprissa, y contra Vancouver, Mariano lo agarró de la mano, le explicó cómo era el juego y dijo: ‘confíen en mí’. No se quedó en las palabras, porque además de anotar, asistió y fue un gran líder”, opinó López.

Eduardo Baldares, director de Radio Columbia, lo pensó, analizó más de la cuenta y dudó entre Mariano Torres y Marcel Hernández, pero al final se inclinó por el capitán de Saprissa.

“Muchas veces me he hecho esa pregunta: cuál es el mejor extranjero que he visto en el país. Mariano tiene un pulso muy cerrado con Marcel Hernández, quien es el máximo goleador histórico extranjero del país, porque Víctor Núñez se nacionalizó y la mayoría de sus anotaciones no fueron como dominicano, sino como costarricense. Creo que, en un final de fotofinish, por una nariz, Mariano Torres le gana a Marcel Hernández. Por calidad futbolística y cantidad de títulos, me inclino por Mariano”.

Los periodistas que se inclinaron por Mariano Torres como el mejor foráneo que han visto en el país lo hicieron por su calidad futbolística, los títulos ganados y su constancia. (Rafael Pacheco Granados)

Daniel Murillo, de la cadena internacional ESPN, explicó por qué se inclinó por el argentino.

“Sí, es el mejor que yo he visto en cancha. Me parece que es el futbolista más completo que ha llegado desde el extranjero en los últimos tiempos. Tiene gol, es buen asistidor, puede jugar de 5, mixto, de 10, por fuera y, además, cobra la táctica fija. Ejecuta tiros de esquina y tiros libres. Tiene liderazgo dentro y fuera de la cancha”, expresó Murillo.

Diego Obando, director de Fútbol Al Día de Canal 8, titubeó un poco, igual que Eduardo Baldares, porque no sabía si decidirse por Mariano o por el cubano Marcel Hernández.

“Mariano es de los mejores extranjeros que he visto, pero creo que sí es el mejor. Por la era que ha marcado con Saprissa y los títulos con el club, es el mejor. En los últimos 15 años, Mariano comparte esa posición con Marcel Hernández, quien marcó mucha diferencia con Cartaginés y es goleador histórico. Mariano está por encima de Marcel por los títulos, pero comparten el trono”, señaló Obando.

Adversan a Mariano

No todos consideran a Torres como el mejor. Quienes tienen otro preferido explicaron sus razones.

“No es el mejor extranjero que he visto en el fútbol de Costa Rica. Sí está en el top de los tres o cinco mejores foráneos de los últimos 30 o 35 años, pero no es el mejor, porque hemos tenido futbolistas que desde el inicio marcaron una diferencia muy significativa. A Mariano le costó seis meses engancharse y luego tomar el ritmo que adquirió con Saprissa. Me parece que ha tenido algunos capítulos que tal vez no son los mejores. Por encima de Mariano pongo a Marcel Hernández, Nidelson de Melo y Jozef Miso”, resaltó Cristian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio.

Fabián Borbón, de Teletica Deportes, coincidió con Sandoval en que Torres no es el mejor.

“Mariano Torres es, sin duda alguna, un gran futbolista, de los mejores extranjeros que ha llegado al país, pero en mi opinión, el mejor que he visto se llama José Carlos Cancela. Talentoso, líder, hizo campeón a Liberia y Herediano. Jugó con Saprissa y brilló en Estados Unidos. Además, tenía una gran pegada en los tiros libres”, dijo Borbón.

Algunos comunicadores destacaron los goles de Marcel Hernández en el fútbol nacional y su papel en el título de campeón del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Harrick McLean, de Radio Monumental, tampoco puso al saprissista en lo más alto.

“Yo vi jugar a Odir Jacques y a Nidelson de Melo. No está entre los tres mejores. Pablo Gabas fue bueno, Pablo Izaguirre y Washington Hernández también. En la actualidad, Mariano sí es el mejor, pero si debo hacer una terna, elegiría a Washington Hernández, Odir Jacques y Mariano Torres”, manifestó McLean.

A favor de Mariano

Miguel Calderón, Teletica Deportes”Sí, es el mejor extranjero que he visto por todo lo que ha logrado con Saprissa y por el ídolo en el que se ha convertido. No he conocido un jugador mejor que Mariano en cuanto a técnica, calidad, remate, habilidad, inteligencia en el juego y mentalidad ganadora. Es el mejor extranjero en la historia del fútbol nacional”.

Andrés González, Teletica Radio”De lo que yo he visto, sí es el mejor. Mi abuelo y mi papá me hablan del mejor de todos los tiempos, que es Odir Jacques, pero en nuestra época, Mariano es lo mejor que he visto. Su gran ventaja es mantenerse vigente por varios años y con un fútbol que pocos jugadores extranjeros, o ninguno, han podido desarrollar en nuestro país”.

Daniel Jiménez, Teletica.com

”Mariano Torres es el mejor extranjero que yo he visto en el fútbol de Costa Rica. Es un jugador muy diferenciador, está muy por encima de la media de rendimiento de los jugadores costarricenses. No solo es por lo que ha ganado, sino por todo el legado que ha dejado en los nuevos valores de Saprissa. Está sentado en la misma mesa de las glorias moradas como Edgar Marín, Marco Rojas, Wálter Centeno, Evaristo Coronado y Alonso Solís. Su zurda privilegiada y su carácter en el campo lo han hecho un jugador muy diferenciador en Saprissa”.

Esteban Valverde, La Nación

“Mariano es el mejor que he visto, por su liderazgo, su calidad en el juego y por la cantidad de títulos que ganó con Saprissa. Además los resultados lo avalan, cuando él llegó, Saprissa tenía 32 cetros y ahora posee 40″.

En contra de Mariano

Gerardo Coto, periodista y estadístico

”El mejor extranjero que he visto en Costa Rica es Nidelson de Melo. Son posiciones y estilos diferentes, pero De Melo era espectacular, goleador y con una capacidad de definición, creatividad y sorpresa. Yo pondría entre los mejores a De Melo, Klever Ponce, Mariano Torres, Adonis Hilario, Adrián Mahía, Jozef Miso y Pablo Izaguirre”.

Luis Enrique Bolaños, TD+

”Es un excelente jugador, pero no me atrevería a decir que es el mejor. Otros extranjeros dejaron huella. En vigencia y relevancia, sí debe ubicarse en un top tres, pero es difícil apartarlo del legado de figuras como Odir Jacques, Marcel Hernández y Jozef Miso. No catalogo a Mariano ni a ninguno como el número uno, porque creo que varios extranjeros han tenido mucho peso en la historia del fútbol tico”.

José Alberto Montenegro, Tigo Sports

“Mariano Torres está entre los mejores, pero no es el mejor. Marcel Hernández hizo campeón a Cartaginés y por aporte estadístico para mi es superior. Mariano es muy bueno y un gran líder, pero por números y el club en el que campoenizó es que destaco lo de Marcel”.

Mariela Jiménez, Repretel

“No considero que Mariano Torres sea el mejor que he visto, aunque sí está dentro de los mejores. Sin embargo, sin duda alguna en la actualidad es el mejor y considero que por la trayectoria en el país definitivamente va a ser referencia en la historia de los jugadores extranjeros”.