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Saprissa en vilo por Luis Paradela: vea qué lesión tiene y si puede jugar contra Liberia

El cubano salió lesionado al terminar el primer tiempo del partido contra Puntarenas

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Por Milton Montenegro

Las alarmas se encendieron en Saprissa: el cubano Luis Javier Paradela se lesionó en el encuentro del domingo pasado contra Puntarenas y, hasta el momento, el cuadro morado no ha comunicado si contará con él en las semifinales.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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