Saprissa en vilo por Luis Paradela: vea qué lesión tiene y si puede jugar contra Liberia

Las alarmas se encendieron en Saprissa: el cubano Luis Javier Paradela se lesionó en el encuentro del domingo pasado contra Puntarenas y, hasta el momento, el cuadro morado no ha comunicado si contará con él en las semifinales.

Pese a que Saprissa maneja el caso de Paradela con total hermetismo, ni siquiera ha informado qué tipo de lesión padece. La Nación consultó sobre el extremo y le trae un panorama de lo que padece y si está o no para jugar frente a los pamperos.

Recordemos que, al minuto 45+7 del duelo contra los chuchequeros, Paradela trató de correr en busca de un balón a la ofensiva, pero terminó renqueando y se tiró al césped.

Luis Javier frunció el ceño, en claro gesto de dolor, mientras se llevó la mano derecha a la frente y, con la izquierda, golpeaba la gramilla del Lito Pérez.

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN EL SAPRISSA! 🚨



El cubano Luis Javier Paradela con molestias. pic.twitter.com/I17bDEXtDt — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 26, 2026

Allan Soto, médico de los tibaseños, ingresó para atenderlo, pero el isleño no pudo seguir en el compromiso y Gerson Torres entró en su lugar al arrancar la etapa de complemento.

Este medio preguntó y varias fuentes, que prefirieron el anonimato, coincidieron en la lesión de Paradela: el problema es una molestia en el aductor de la pierna izquierda. De hecho, en las tomas del partido que transmitió Tigo Sports se observó que, al caer, Luis Javier se llevó las manos a esa parte del cuerpo.

Los aductores están situados en la cara interna del muslo, es decir, en la zona interior de las piernas, extendiéndose desde la ingle hasta la rodilla. La función de los músculos aductores es fundamental tanto en acciones dinámicas (caminar, correr, saltar) como en el mantenimiento del equilibrio y la postura.

Paradela fue sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión y ahí se comprobó que se trata de un problema muscular, concretamente con el aductor.

Luis Javier Paradela corre contra el tiempo para tratar de jugar en la semifinal del próximo domingo contra Liberia. (Foto: Facebook Saprissa./Foto: Facebook Saprissa.)

Pero lo que todos los morados esperan conocer es si el futbolista se sumará a las bajas del plantel. Mariano Torres y Fidel Escobar no estarán, tras ser castigados con tres partidos cada uno, pero Paradela todavía no está descartado.

Lo están tratando, pero, hasta el momento, el cuerpo médico de Saprissa no le ha comunicado a Hernán Medford que no puede contar con él.

Claro, no se puede obviar que, en caso de jugar, probablemente Paradela no estaría para un partido completo, primero porque la lesión es reciente y en una zona donde el cuerpo soporta una gran carga de esfuerzo físico y estrés mecánico.

Además, no ha entrenado con el equipo; solo ha estado en tratamiento, en manos y bajo observación del cuerpo médico del club, que hace lo posible para recuperarlo.

Luis Paradela es vital en el esquema de Medford: el cubano ha participado en 15 de los 18 juegos del plantel en la primera fase del torneo, ha jugado 1.053 minutos, anotó cuatro goles y dio dos asistencias.

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