Luis Javier Paradela sabía que le podía salir un golazo: ‘Si la tira la intento’

Luis Javier Paradela, extremo de Saprissa, marcó uno de esos goles que hay que ver una y otra vez. Se pueden mirar sin cansancio, las veces que sea.

Recordarlo está de más, pero fue al minuto 70: el 4-0 para los morados. Una acción en la que Jefferson Brenes recuperó el balón desde el mediocampo y abrió para Orlando Sinclair dentro del área, quien extendió al otro costado, donde Paradela, prácticamente, se acostó en el aire y abombó las redes.

Golazo de media chilena, hermoso, y como se dice en el fútbol, le pegó riquísimo al balón.

Luego del partido en que Saprissa goleó 5-0 a Guadalupe, resultado que significó el pase a semifinales y, además, selló el boleto de los josefinos a la Liga de Ascenso, Paradela dijo que sabía que podía hacer esa joya de anotación.

⏰ 70' Golazo de Paradela para sellar su doblete ante Guadalupe. pic.twitter.com/ydKonwXSKC — FUTV (@FUTVCR) April 23, 2026

“Desde que la pelota le llegó a Sinclair, dije: ‘si la tira, la voy a intentar’”, aseguró Paradela, quien en la acción tenía confianza, porque apenas Orlando recibió la pelota, levantó el brazo izquierdo y el atacante lanzó el globo.

“Cuando vienen centros de esa magnitud, intento hacerlo. En mi juventud practiqué algunos deportes que me hicieron animarme a hacer ese tipo de acrobacia, y antes lo intentaba mucho en los entrenamientos, cuando estaba más joven. Es algo que, cuando bien se aprende, dice el dicho que nunca se olvida”, expresó Paradela.

El tanto, Luis Javier se lo dedicó a la Ultra porque estaba de cumpleaños.

“Lo dije en mi mente: la Ultra estaba cumpliendo 31 años y, como siempre, nos apoya, nos alienta y está en cada estadio. Ellos siempre apoyan y dije que, si anotaba, era para ellos”, indicó Luis Javier.

Paradela estaba complacido: hizo un buen juego, marcó dos goles y, junto al resto de sus compañeros, ya pueden pensar en las semifinales.

“El objetivo era clasificar y lo conseguimos. Estoy agradecido con Dios por la victoria”, indicó Paradela, quien reconoció que en el primer tiempo les costó llegar al gol.

“Es normal iniciar presionados y lo hablamos en el medio tiempo: debíamos ser certeros al estar frente al marco, y se dieron los goles”, comentó Luis Javier.

Luis Javier Paradela es felicitado por sus compañeros tras anotarle a Guadalupe. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa tiene compromiso el próximo domingo de visita contra Puntarenas, encuentro en el que deben apuntar al triunfo para conservar el segundo puesto del torneo.

“Ahora, a descansar bien y recuperarnos, porque tenemos un partido y luego vendrán las semifinales, pero siento que estamos bien”, señaló el cubano, quien profundizó en sus expectativas de cara a lo que viene.

“Hemos logrado buenos resultados, tenemos llegadas, el equipo se ve bien y todos los jugadores estamos aportando”, mencionó Paradela.

Para Luis Javier, Saprissa llegará fuerte y con confianza a la etapa final del campeonato.

“Se va agarrando confianza y estamos contentos, porque todos están aportando. Ahora se viene un cierre duro, pero Saprissa sabe jugar estas instancias, los resultados se han venido dando y considero que todos estamos bien para dar lo mejor”, manifestó Luis Javier Paradela.

La Unafut confirmó que Saprissa juega el domingo a las 4 p. m., igual que los encuentros de Guadalupe ante Cartaginés y Liberia frente a Alajuelense, compromisos que, dependiendo de los resultados, pueden modificar la tabla de posiciones.

Liberia disputa con Saprissa el segundo puesto; los brumosos se juegan la clasificación y la Liga busca el último intento para clasificar a semifinales.

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