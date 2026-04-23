Puro Deporte

Luis Javier Paradela sabía que le podía salir un golazo: ‘Si la tira la intento’

El extremo morado fue una de las figuras en el juego contra Guadalupe

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Por Milton Montenegro

Luis Javier Paradela, extremo de Saprissa, marcó uno de esos goles que hay que ver una y otra vez. Se pueden mirar sin cansancio, las veces que sea.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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