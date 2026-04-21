Luis Javier Paradela advierte cómo llegará Saprissa al cierre del torneo

Saprissa necesita dos puntos para lograr la clasificación a las semifinales y el objetivo de los morados es sellar el pase el miércoles contra Guadalupe.

Los tibaseños enfrentan a los josefinos a las 8:30 p.m. y, con el triunfo, sumarán 31 puntos, inalcanzables para Alajuelense, que se encuentra en el quinto puesto y lo máximo que puede lograr son 29 unidades.

Además, de lograr la victoria, Saprissa condenará a Guadalupe al descenso.

Pero los morados no piensan en si Guadalupe baja de categoría o no; se centran en ellos, en ser uno de los invitados a la fiesta grande del fútbol nacional. Así lo dejó claro Luis Javier Paradela, quien de paso avisó cómo vislumbra a su escuadra en caso de dar el paso a las semifinales.

“Estamos enfocados y mentalizados en cerrar fuerte para llegar a esos partidos finales con buen ritmo, sólidos al jugar lo que nos falta”, dijo Paradela, luego del clásico del domingo pasado, donde de visita empataron 1-1.

Pese a que no derrotaron a la Liga, para Paradela, Saprissa dejó claro que está bien y puede mejorar en caso de avanzar a la siguiente fase.

“Nos vamos con un sinsabor porque tuvimos las oportunidades para poder llevarnos el partido. Desgraciadamente, no pudimos concretarlas; nos dejamos un puntito que no nos gusta, porque queríamos los tres”, mencionó Paradela, quien agregó que uno de los objetivos frente a los manudos era volver a ganar en campo ajeno. Saprissa tiene tres años sin victorias en el Alejandro Morera Soto.

“Antes del juego hablamos de ganar, todos lo teníamos en la mente, que teníamos que ganar y, si no se dio, es porque así son los clásicos y todos se juegan con intensidad; el rival también sale con la idea de dejarse la victoria”, indicó Paradela.

Luis Javier Paradela afirmó que no renuncian a terminar primeros en el torneo. Saprissa requiere ganar los últimos dos partidos para tener alguna posibilidad. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa puede aspirar a conseguir 34 puntos, los mismos de Herediano, que es líder; pero para desplazar a los florenses de la cima necesitan que los rojiamarillos pierdan los últimos dos encuentros y ellos golear para disminuir la diferencia de goles con Herediano, que posee +15, mientras que los morados tienen +8.

“En la vida no hay nada imposible y hay que jugar los partidos. El objetivo es clasificar y, si por ahí se dan resultados y podemos llegar al liderato, bienvenido sea, pero lo principal es clasificar”, opinó Paradela, quien no renuncia a ese primer puesto.

Kendall Waston tiene un pensamiento similar al del cubano, pero aclaró que si no son líderes es porque no aprovecharon las opciones que tuvieron.

“Soy autocrítico, en partidos anteriores en casa la dejamos ir; ahora hay que seguir con lo que falta y la idea es terminar estos dos partidos muy bien; ojalá ganarlos”, dijo Kendall en referencia al choque del miércoles ante Guadalupe y luego el próximo domingo de visita a las 3 p.m. frente a Puntarenas.

“Ya vamos pensando en lo que viene y uno debe estar preparado. Viene un juego en casa y sabemos la fortaleza. De visita hemos hecho buenos partidos, pero nos falta conservar esos resultados positivos para ser un equipo al que le sea difícil que le metan gol”, mencionó Kendall Waston.

Para Waston, quien anotó el gol de su equipo ante la Liga en el clásico, merecieron más que el empate, pero pecaron de cara al gol.

“No me sabe a derrota, tampoco a victoria; es ese sabor agridulce. Teníamos un gol de ventaja, no lo pudimos sostener y al final pudimos anotar uno más y no se consiguió”, destacó Kendall Waston.

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