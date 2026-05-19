Saprissa en cirugía mayor: reuniones clave para definir salida de jugadores

Tras quedarse en el camino y no lograr el objetivo de ser campeón, la dirigencia de Saprissa empezó la etapa de análisis de la planilla: quiénes siguen y a quiénes les dan las gracias. Los futbolistas salieron a vacaciones y regresan a entrenamientos en las primeras semanas de junio.

Mientras eso sucede, Erick Lonis, encargado de los temas deportivos del club, estuvo el lunes en reuniones, estudiando cada caso, porque hay seis jugadores que finalizan contrato este mes.

Mariano Torres, Ricardo Blanco, Marvin Loría, Deyver Vega, Ariel Rodríguez y Newton Williams terminaron su vínculo con la institución y Lonis debe definir qué pasará, aunque días antes de la final aseguró que la mayoría va a seguir.

La Nación conoce que Lonis desea la continuidad de Mariano, Ariel, Ricardo, Loría y Newton, pero su caso es particular, porque Saprissa cuenta con seis extranjeros: Mariano Torres, Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, Luis Paradela, Bancy Hernández y Newton, pero solo puede inscribir a cinco.

Erick puede pretender la continuidad de casi todos, pero depende de la negociación, del tiempo que quiera renovar cada uno de ellos y del aspecto económico: si conservan las condiciones, quieren más o el club ofrece una disminución.

Con Deyver Vega, la renovación es más complicada. Debido a una lesión, no participó en el campeonato. Desde agosto del año pasado estuvo fuera de los terrenos de juego por un serio problema de rodilla.

“Todo el año pasado fue complicado por el tema del menisco. Había hecho una buena pretemporada, pero lastimosamente tenía el cartílago un poco tocado e intentamos con una cosita que no funcionó. Me operé y fue una operación de tres a cuatro meses; ya llevo cuatro y ahora viene la transición en cancha: acostumbrarse al alto impacto, al entrenamiento, al roce, a los remates”, dijo Deyver Vega a finales de marzo de este año, en declaraciones al departamento de prensa de los morados.

Respecto al panameño Newton Williams, este medio sabe que la dirigencia y el cuerpo técnico le tienen fe.

Williams no jugó porque, en el debut con los tibaseños en Copa Centroamericana, se lesionó y fue operado en una de sus rodillas, pero ya se recuperó y está listo para mostrar sus condiciones.

“Newton Williams, que si ustedes lo ven entrenando, dicen: ‘Hay que dejarlo’. Ese problema es un problema jodido que no todos tienen, pero le vamos a buscar una solución”, destacó Lonis hace seis días, en declaraciones a este medio.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, es uno de los seis jugadores que terminó contrato con el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué apunta Saprissa para resolver el tema de los foráneos y dejar a uno fuera del equipo? A una venta. Los tibaseños cruzan los dedos para que Fidel Escobar y Tomás Rodríguez sean convocados por Panamá al Mundial; si no son los dos, por lo menos uno de ellos, y que el elegido haga un buen torneo para lograr venderlo durante o después de la justa mundialista.

Otro que finaliza contrato con Saprissa no es jugador, pero es vital en el engranaje del plantel: Marcelo Tulbovitz, preparador físico, quien le expresó a Lonis que al final del campeonato hablaban.

Marcelo siempre dejó claro que su regreso al club fue porque le tiene cariño; lo económico no pesó, pero el uruguayo analiza opciones.

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