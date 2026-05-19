Puro Deporte

Saprissa en cirugía mayor: reuniones clave para definir salida de jugadores

Los morados deben desprenderse de un extranjero y analizan el futuro de seis futbolistas

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Por Milton Montenegro

Tras quedarse en el camino y no lograr el objetivo de ser campeón, la dirigencia de Saprissa empezó la etapa de análisis de la planilla: quiénes siguen y a quiénes les dan las gracias. Los futbolistas salieron a vacaciones y regresan a entrenamientos en las primeras semanas de junio.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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