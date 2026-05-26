Puro Deporte

Saprissa en alerta: Lonis confirma que dos jugadores están en la puerta de salida

Los morados están en un periodo de negociaciones para contratar y finiquitar con jugadores

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Por Milton Montenegro

Saprissa vive momentos de análisis en su plantel; las salidas y llegadas pueden ser constantes en los próximos días.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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