Saprissa en alerta: Lonis confirma que dos jugadores están en la puerta de salida

Saprissa vive momentos de análisis en su plantel; las salidas y llegadas pueden ser constantes en los próximos días.

Los morados confirmaron la contratación de Andrey Soto, quien llegó por dos años, así como la renovación de Ariel Rodríguez y el regreso de Samir Taylor, quien estaba a préstamo en Guadalupe.

Del equipo se marcharon Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco, a quienes no se les renovó. Además, para el siguiente torneo no estará el joven Kenneth González, cedido a préstamo a Pérez Zeledón.

Pero los movimientos no se detienen. Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, aseguró que buscan hacer un par de contrataciones y aceptó que hay dos jugadores que podrían salir del equipo, porque tienen ofertas de otros clubes.

Gerald Taylor, señalado por los aficionados por haberse expulsado en la final contra Herediano, es uno de los que podría marcharse; el otro es Rachid Chirino.

Lonis dejó claro que por Taylor van a hacer lo posible por retenerlo y explicó las razones.

“Hace seis meses se nos presentó una oferta por Taylor del fútbol de Ecuador, pero no estuvimos de acuerdo. Hicimos los ajustes para que se centrara en Saprissa”, dijo Lonis, quien añadió: “Posiblemente vamos a tener ofertas por él; es difícil retenerlo si se presentan opciones, pero vamos a hacer el esfuerzo de retenerlo”.

Erick Lonis confirmó que tienen ofertas por Gerald Taylor, pero agregó que buscan retenerlo. (Rafael Pacheco Granados/RP)

Lonis añadió que Gerald Taylor es de los centrales más rápidos del país.

“En el fútbol nacional necesitamos jugadores rápidos como Gerald, no solo en el fútbol, sino en la Selección Nacional. No hay mucho donde escoger; por lo que retenerlo es primordial para Saprissa y la Tricolor. Gerald es muy rápido, potente, tiene mucha personalidad y juega como lateral y central”, comentó Lonis.

Respecto a Rachid Chirino, Erick manifestó que depende del jugador si desea seguir en Saprissa.

“Por Rachid nos han preguntado cuatro equipos, uno internacional y tres nacionales, pero hay que tomar eso con pinzas, porque primero el jugador debe decirnos si quiere ir a otra institución, si quiere buscar tener más partidos y mayor participación. Eso tiene que nacer de él. En algún momento hemos hablado con su representante y sí es posible que esté interesado en ir a alguno de los equipos que han preguntado por él”, resaltó Lonis.

El Deportivo Saprissa podría ceder a préstamo a Rachid Chirinjo. "Un club internacional y tres nacionales preguntaron por él", dijo Erick Lonis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El plantel morado se encuentra de vacaciones, pero todos los cambios deben quedar definidos este mes, porque el club tiene proyectado que, a más tardar en la segunda semana de junio, el equipo arranque la pretemporada.

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