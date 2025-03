Saprissa en alerta: las figuras que terminan contrato y podrían marcharse

En el Deportivo Saprissa, Paulo César Wanchope, técnico del equipo, busca ganar tiempo, afinar su idea y que los jugadores plasmen en la cancha lo que “Chope” tiene en su mente.

Esa es la prioridad, pero en el tema administrativo, Sergio Gila, gerente de los morados, está pendiente de los futbolistas que terminan contrato.

¿Quiénes acaban vínculo con Saprissa?

Esteban Alvarado, guardameta del equipo, termina contrato en mayo. En junio finalizan el defensa Eduardo Anderson y el extremo Gino Vivi, quienes están a préstamo. En caso de que los tibaseños quieran renovarlos, deberán acordar una extensión del préstamo o comprar la ficha de ambos. El panameño Anderson pertenece al Alianza de Panamá y Vivi es ficha de Los Ángeles Galaxy, club de la MLS de Estados Unidos.

Pero ojo, morados, el asunto de las figuras cuyo contrato vence no termina ahí, porque Sergio Gila deberá negociar con cuatro futbolistas más, cuyos vínculos finalizan el 31 de diciembre.

David Guzmán, Mariano Torres, Joseph Mora y Jefry Valverde concluyen contrato al cierre del 2025, pero si lo desean, a partir de junio podrán escuchar ofertas de otros clubes.

Sin duda, uno de los jugadores que podría ser más apetecido por otra institución es Joseph Mora, estelar en el equipo, con puesto casi fijo en la Selección y un buen rendimiento en el campeonato.

Mora, quien jugó en la MLS con el D.C. United y el Charlotte, fue dos veces campeón con los morados antes de iniciar en 2018 su aventura por el balompié estadounidense.

“Es una sensación muy bonita, es algo inexplicable porque yo le tengo mucho aprecio a la institución y a la afición. Pasé muchos momentos bonitos aquí y volver y ver cosas que pasé es algo que me trae sensaciones bonitas”, comentó Mora cuando fue presentado como nuevo jugador de Saprissa.

Con Mariano Torres y David Guzmán, Saprissa no tendría problema en negociar una extensión, ya que Guzmán solo ha jugado con Saprissa en el país y Mariano ha dicho que en Costa Rica no vestiría otra camiseta.

“Felicidad, eso es lo que siento. Saprissa es lo máximo, es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. La clave durante todos estos años ha sido la constancia. Siempre me he propuesto retos como lo es ganar títulos y lo he logrado”, comentó Guzmán tras renovar.

En el Deportivo Saprissa deben estar muy atentos para renovar a Joseph Mora, quien es una de las figuras destacadas del equipo y es apetecido por otros clubes.

David Guzmán posee once títulos y es el futbolista de la plantilla actual que más campeonatos ha ganado.

“Quiero ganar 13 títulos y me retiro”, dijo Guzmán hace diez meses.

Con Jefry Valverde, la institución debe evaluar qué busca con el lateral, quien ha jugado poco. Con Paulo César Wanchope no tuvo opción en el primer compromiso contra San Carlos, ya que estaba expulsado y debió cumplir un juego de sanción.

Jefry está disponible para el partido del próximo domingo a las 4 p.m. ante Liberia, pero habrá que ver si Paulo le da oportunidad, ya que de entrada el técnico eligió a Kenay Myrie, y en la lista como lateral derecho sigue Samir Taylor.

Además, antes de comenzar el presente torneo, el cuerpo técnico anterior no contaba con Valverde. De hecho, lo iban a prestar a San Carlos y hubo un acuerdo entre los clubes, pero al final Jefry prefirió quedarse en Saprissa.

