Gerson Torres se sacude la ansiedad y apura el paso por dejar huella en Saprissa

Gerson Torres, extremo del Deportivo Saprissa, está en plena lucha por alcanzar su mejor nivel tras un desgarro que lo apartó de las canchas en el inicio del torneo. Luego de debutar con la camiseta morada en la primera fecha y jugar apenas 33 minutos, la molestia física lo dejó fuera durante ocho partidos. Su regreso ha sido paulatino, pero en los últimos encuentros ha ganado protagonismo.

Torres reapareció contra Sporting, donde nuevamente jugó 33 minutos. Luego, en el duelo ante Cartaginés, completó los 90 minutos y en el primer partido de la era Paulo César Wanchope, frente a San Carlos, disputó 81 minutos, demostrando que poco a poco vuelve a encontrar su ritmo. Sin embargo, el propio jugador admitió que aún no sabe con exactitud cuánto le falta para alcanzar su mejor nivel.

“El inicio del torneo fue muy complicado para mí porque al llegar a Saprissa se me presentó una lesión, que hace muchos años no tenía y yo vine con muchas ansias de jugar y hacer las cosas bien. Me preocupé bastante, pero traté de hacer una readaptación rápida y buena y creo que ahora se ve reflejado, no he sentido molestias en la zona afectada. Tenía muchas ansias de estar acá y no quiero desaprovechar la oportunidad”, aseguró Gerson.

El extremo morado reconoció que el duelo ante San Carlos fue positivo para él y que sigue trabajando intensamente para estar en la mejor forma posible. Su objetivo es claro: responder a la confianza que le brindó Saprissa y consolidarse en el equipo.

“Creo que ante San Carlos hice un buen partido. No sabría decir cuánto me falta para alcanzar mi mejor nivel, pero estoy trabajando bastante, tanto acá como por fuera. Quiero estar bien físicamente, hacer las cosas bien en Saprissa, me dieron una gran oportunidad y no quiero desaprovecharla. Trabajo fuerte y quiero seguir así”, expresó Torres.

Además, Torres se refirió a los cambios en el equipo tras la salida de José Giacone y la llegada de Paulo César Wanchope al banquillo tibaseño. Aseguró que cada entrenador tiene su propia filosofía y que el equipo está en proceso de adaptación a las ideas del nuevo estratega.

“Cada entrenador tiene su idea de juego. El profe Giacone tenía cosas muy buenas y ahora está Paulo y estamos tratando de agarrar la idea que tiene, que es atacar bastante. En Saprissa siempre lo importante es ganar y si se vence así como se hizo contra San Carlos (3-0), es mejor. Si se hace jugando bien, muchísimo mejor. Al tener una ventaja amplia da chance de sacar jugadores y darle oportunidad a otros”, comentó el futbolista.

Finalmente, Gerson Torres dejó claro que la competencia dentro del equipo siempre está presente y que con un nuevo técnico todos deben ganarse su puesto.

“Con un técnico nuevo uno no sabe si va a jugar, si él tiene otros gustos, pero uno entrena para ser tomado en cuenta y hay que hacer las cosas bien”, concluyó Gerson Torres.

El proceso de adaptación de Torres continúa, pero su evolución ha sido notoria. Ahora, su reto es consolidarse como una pieza clave en el ataque de Saprissa y demostrar por qué la dirigencia confió en su talento. El camino no ha sido sencillo, pero el extremo morado parece decidido a dejar su huella en Tibás.

