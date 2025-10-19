Saprissa empieza a incomodar a los manudos

El Deportivo Saprissa ya empezó a jugar su partido contra Alajuelense. El cuadro morado se deja ver en el estadio manudo y los aficionados rojinegros los recibieron con una silbatina.

Los morados dejaron el hotel de concentración y llegaron al recinto rojinegro, donde, a las 6 p.m., inicia el clásico nacional. Custodiado por la Fuerza Pública, el autobús que traslada al equipo morado arribó al estadio y a su alrededor, algunos seguidores de la Liga, desaprobaron su presencia en el Morera.

En juego está el liderato que posee Saprissa, que, con 23 puntos, está en la cima. Sin embargo, la Liga tiene dos unidades menos y, en caso de ganar, desplazará a los tibaseños.

Los dirigidos por Vladimir Quesada llegan motivados tras la victoria como visitantes en el compromiso anterior: 0-2 frente a San Carlos.

Para los saprissistas es vital sacar un buen resultado del campo manudo. Un empate es buen negocio para ellos, ya que seguirían en el primer puesto, a solo cinco fechas de culminar la primera fase del torneo.

Tras el choque con Alajuelense, los siguientes encuentros para Saprissa serán tres en casa, ante Puntarenas, Herediano y Liberia. De visita irá al campo de Guadalupe y Sporting.

