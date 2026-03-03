Puro Deporte

Saprissa desplaza a Alajuelense de un lugar que ocupaba desde el torneo pasado

Los morados se preparan para su siguiente juego, el próximo jueves como locales contra Sporting

Por Milton Montenegro

El buen momento del Deportivo Saprissa en el Torneo de Clausura está en boca de todos. Juego a juego, los morados suman de tres; ya son 22 días en que los saprissistas disfrutan de las victorias.








