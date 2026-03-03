Saprissa desplaza a Alajuelense de un lugar que ocupaba desde el torneo pasado

El buen momento del Deportivo Saprissa en el Torneo de Clausura está en boca de todos. Juego a juego, los morados suman de tres; ya son 22 días en que los saprissistas disfrutan de las victorias.

El 8 de febrero, con el debut de Hernán Medford como técnico tibaseño en el campeonato, empezó el idilio de los saprissistas con los triunfos.

San Carlos y Alajuelense doblaron las rodillas en la Cueva morada; lo mismo hicieron Liberia y Guadalupe en su campo ante la visita de los morados.

Saprissa llegó a 18 puntos y es segundo en el certamen, a solo una unidad de Herediano, que posee 19.

Pero hay un tema que pocos mencionan: Saprissa desplazó a Alajuelense del sitio que ocupó desde el torneo pasado.

En la fecha 9 del Apertura, los manudos llegaron a ese lugar al que todos aspiran; lo perdieron en la jornada siguiente y lo recuperaron en la fecha 13, y desde ahí no lo soltaron más, hasta que el Saprissa del Clausura lo hizo a un lado.

Alajuelense fue el líder de la tabla acumulada, pero el conjunto morado lo superó gracias a su buen momento. Los dirigidos por Hernán Medford están en la cima. Recordemos que la tabla acumulada es la suma de puntos de los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026.

La Liga finalizó el torneo anterior en el primer lugar con 40 puntos, seis más que Saprissa, que cerró con 34. Pero hoy, tras 27 jornadas disputadas, los morados no solo superaron a los rojinegros, sino que les sacan tres puntos de ventaja en la acumulada: poseen 52 unidades y Alajuelense 49.

Así se encuentra la tabla acumulada cuando ya se jugaron nueve fechas del Torneo de Clausura 2026. Saprissa es líder en este departamento. (Unafut/Unafut)

Terminar líder en la tabla acumulada es un premio a la mayor constancia y rendimiento durante toda la temporada. Además, el primero en esta tabla obtiene el primer cupo para equipos de Costa Rica en la participación de la Copa Centroamericana de la Concacaf y se garantiza ser cabeza de grupo.

“Para esto se trabaja en lo individual y grupal, para tener estas alegrías, pero también hay que tener los pies en la tierra, porque entendemos que esto es partido a partido y al torneo todavía le falta bastante”, aseguró Abraham Madriz, arquero de Saprissa, quien desde la llegada de Medford solo ha recibido dos goles en cuatro juegos del torneo nacional.

“Nosotros en Saprissa siempre nos proponemos ganar y debemos esforzarnos para eso; no es solo decirlo, hay que luchar y lograrlo. Si continuamos así, vamos por el camino correcto, el de la victoria y el que nos lleve al primer lugar”, añadió Madriz.

El Deportivo Saprissa tiene un gran torneo en el Clausura y con 18 puntos, es segundo en el certamen. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Minor Álvarez, también arquero en Saprissa, comentó al final del juego que le ganaron 0-2 a Guadalupe que en el grupo siempre ha existido el compromiso y la competencia, que se potenciaron con la presencia de Medford.

“Hernán tiene una forma diferente de tratar a los jugadores y el grupo supo acoplarse rápido a él, y eso se ve reflejado en los encuentros. Ese querer jugar hace que quienes no estemos actuando apretemos el acelerador y los que juegan no quieren ser alcanzados para seguir en el once estelar”, indicó Minor Álvarez.

Saprissa no quiere desviarse del camino, pretende seguir mano a mano con las victorias, y el siguiente reto es contra Sporting. El próximo jueves, a las 8 p.m., reciben a los aurinegros y, con precios de las entradas que van desde los ₡3.500 en sol sur, ₡4.500 en sol norte, ₡6.500 en sombra regular y hasta ₡40.000 las más caras en el club morado, los aficionados que deseen ir al estadio pueden comprar los boletos en el sitio saprissa.com.

