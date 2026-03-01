Hernán Medford: ‘Fuimos mejores y nos faltaron más goles’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que le indicó al equipo que presionara a Guadalupe en el segundo tiempo, que no lo dejara salir.

Tranquilo, así lució Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, en la conferencia de prensa, luego de la victoria de su escuadra 0-2 contra Guadalupe.

El triunfo dejó satisfecho a Medford, quien mencionó qué ha hecho el plantel para rendir diferente, para tener seis victorias seguidas, desde que él y su cuerpo técnico asumieron en el cuadro morado.

Hernán dejó claro que el objetivo es lograr el primer lugar, que en este momento está en poder de Herediano.

- ¿Cuál es la clave de Saprissa, que desde su llegada suma seis victorias seguidas y pelea por el liderato?

- Esto es trabajo, el equipo ha trabajado bien. Los muchachos hicieron conciencia de que había que cambiar ciertas cosas, se hizo, se mejoró y ganamos. Aquí, por el tiempo, nos costó jugar en el primer periodo y, en el segundo tiempo, envié al equipo a presionar y ellos no pudieron salir de su área y el plantel fue contundente en el segundo tiempo.

- ¿Cuánto destaca que el equipo logra acomodar el partido en un momento clave?

- El futbol en cualquier momento se puede anotar, lo que se debe hacer es conservar la constancia de juego. Nosotros provocamos cosas ofensivas y fuimos mejores. El primer tiempo costó por el viento, el viento no ayuda y es una realidad, creo que la mayoría de entrenadores lo han dicho. En el segundo tiempo hicimos algo diferente, salió y nos dio resultado y el equipo jugó bien, ganó bien. Creo que nos faltaron goles, provocamos ocasiones, lo importante es provocar, eso quiere decir que en la ofensiva somos constantes.

- ¿Qué le ha parecido Abraham Madriz y qué sabe de la lesión de Sebastián Acuña?

- Si anda en esa capacidad que tiene es gracias a los entrenadores de porteros que tenemos, Mora (Róger) y su hijo son de los mejores entrenadores del país, por ahí la clave. Se está consolidando, mentalmente es fuerte y uno lo respalda y es un chico con buen futuro. Es prospecto para selección nacional y tiene que ser constante, yo siempre exijo esa constancia para lograr cosas. De Acuña no sé, hay que preguntar al doctor, está con dolores, igual que Barahona (Alberth), esperamos no sea mucho, porque los dos juegan en la misma posición.

Bancy Hernández anotó los dos goles del Deportivo Saprissa. El nicaragüense debutó en la reed con los morados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Se viene la segunda vuelta del torneo. ¿Cómo mantener la curva de rendimiento?

Trabajando y haciendo conciencia, no hemos ganado nada, nuestro objetivo es llegar al primer lugar y hay que ganar el jueves (contra Sporting). El equipo anda motivado, jugando bien y eso me tiene contento y se ratificó que hay mejora.

- ¿Hay cosas por mejorar?

- Siempre en el futbol se debe mejorar, ningún equipo tiene el perfeccionismo, pero es más fácil corregir ganando y eso me tiene tranquilo.

