Hernán Medford: ‘Fuimos mejores y nos faltaron más goles’

El timonel morado avisó que va por el primer lugar que posee Herediano

Por Milton Montenegro
Guadalupe vs. Saprissa
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que le indicó al equipo que presionara a Guadalupe en el segundo tiempo, que no lo dejara salir. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

