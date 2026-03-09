Saprissa dejará su estadio por 20 días y esta es la razón

Tras derrotar 2-1 a Herediano el domingo anterior, el Deportivo Saprissa se aleja de su Cueva.

Los morados dejan su estadio por un periodo de 20 días y retornarán hasta finales de este mes.

Saprissa disfrutó de dos partidos seguidos en su campo: se midió a Sporting y Herediano. Antes de estos juegos visitó a Guadalupe, pero ya había sacado el triunfo en el reducto morado en el clásico frente a Alajuelense.

El panorama es otro para los tibaseños, quienes tendrán varias pruebas de fuego, pero fuera del Estadio Ricardo Saprissa.

A los saprissistas se les vienen tres salidas seguidas: primero, el próximo domingo a las 11 a.m. contra Cartaginés en el Estadio Fello Meza. Luego, para la siguiente semana, el 22 de marzo visita a San Carlos y vuelve a jugar de visita el 25 de este mes en Liberia.

El choque contra los liberianos es por la semifinal del Torneo de Copa, compromiso programado para jugarse a las 8 p.m.

En este certamen, el vencedor de esta semifinal entre pamperos y morados disputará la final frente al ganador de la serie de Sporting contra Puntarenas.

El Deportivo Saprissa derrotó a Herediano en su campo. En la acción, el panameño Tomás Rodríguez supera a Getsel Montes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa regresa a su cancha el 29 de marzo para el encuentro de vuelta de la semifinal del Torneo de Copa frente a Liberia. Tres días después recibe a Pérez Zeledón por la jornada 14 del campeonato.

“Para eso tenemos una planilla, para eso nos pagan, para estar a disposición cuando el cuerpo técnico nos ocupe, ya sea para suplir a los lesionados o jugar en casa o de visita”, dijo Jefferson Brenes.

El volante, quien ha subido el rendimiento, comentó que la consigna del grupo es lograr el primer lugar del torneo.

“Si hubiéramos ganado contra Sporting, ya estaríamos de líderes, pero el fútbol es así, por algo pasan las cosas. Independientemente de que veníamos en una racha, lo hablamos en el camerino, de que a veces perder es bueno para uno no confundirse. Perdimos en casa, recuperamos y ahora a preparar la semana para visitar a Cartaginés”, resaltó Jefferson.

Para Brenes, la lucha está pareja por la clasificación y quienes pelean por no descender también entran con todo en busca de puntuar.

“Se vienen partidos muy complicados y debemos ser muy cautelosos para prepararlos, porque nadie regala nada. Faltan fechas y este torneo es complicado para nosotros y ya estamos a un punto de Herediano”, indicó Jefferson.

Aparte de visitar a Cartaginés y San Carlos en el torneo, los morados también deben jugar en casa de Alajuelense y Puntarenas. Como locales, se medirán a Pérez Zeledón, Liberia y Guadalupe.

