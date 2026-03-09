‘Me llegaban mensajes contra mi madre’: Jorkaeff Azofeifa recuerda que lloraba por las ofensas

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa, lloró tras asistir a Gerson Torres para que anotara el primer gol de los morados contra Herediano.

Jorkaeff Azofeifa pasó del llanto a los aplausos, de los silbidos al reconocimiento, de sentirse abrumado a soñar en grande, a pensar en llegar a la Selección Nacional.

Entre la afición del Deportivo Saprissa daba la sensación de que nadie lo quería. Hoy le aplauden su aporte en defensa y en ataque, como sucedió contra Herediano, cuando se salió del libreto, sacó dos marcas, ganó la línea de fondo y centró como con la mano para que Gerson Torres anotara el primer gol de los morados contra los florenses.

Jorkaeff disfruta del romance que vive con los seguidores de su club, pero recordó que en el pasado el dolor por los mensajes que recibía provocó que llorara en silencio.

“No voy a mentir, sí me costó salir de los momentos difíciles, pero tenía que hacerlo. Tengo mucha personalidad y sé que soy un gran jugador, y acepto las críticas en silencio. Llegaba a la casa y lloraba, me sentía mal, pero me apoyaba mi familia, mis compañeros me ayudaban y, para mí, eso es muy importante: tener unos compañeros con este peso. Gracias a Dios, se están dando las cosas”, dijo Jorkaeff al terminar el partido que Saprissa le ganó 2-1 a Herediano.

Jorkaeff Azofeifa dice por qué luce mejor

Pese a esos instantes de flaqueza y dolor, el lateral izquierdo expresó que nunca pensó en dar un paso al costado.

“Nunca pasó por mi cabeza tirar la toalla; sí me bajoneé mucho, porque para nadie es un secreto que me trataban mal. Me criticaban mucho, me llegaban mensajes en contra de mi madre, me decían cosas como ‘me c... en su mamá’. Eso me hacía bajar, pero uno debe tener personalidad y mantener la calma, porque en este equipo no es fácil y hay que ganarse a la afición con una barrida, con una asistencia, quizá con un gol, metiendo, corriendo. No es nada extraordinario, pero la confianza se la tienen que dar a uno, y gracias a Dios, se me están dando las cosas”, destacó Azofeifa.

Jorkaeff Azofeifa señaló que se debe pasar la página, jugar los partidos con responsabilidad y con cariño a la institución.

El extremo recordó que llegó a Saprissa cuando tenía 21 años; hoy posee 25 y termina contrato en junio.

“Me siento muy tranquilo. Termino contrato, pero eso lo maneja la administración. Yo me debo al equipo, que amo y quiero, y aquí trato de ser mejor cada día. No es fácil, hay compañeros que pasan por lo mismo que yo pasé (silbidos de la gente), pero son grandes jugadores y por eso le pido a la afición que los apoye, que ellos pueden dar su mejor versión”, dijo Jorkaeff, quien ahora sueña en grande.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa, gestó la acción que terminó en el primer gol de su equipo. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

“Uno aspira a muchas cosas; también quiero Selección y sueño con muchas cosas”, mencionó el futbolista, quien aprendió que en Saprissa solo hay un requisito: jugar de la mejor manera.

“Es cierto que tenemos muchos lesionados, pero quien está debe hacerlo de la mejor forma, sea jugador de alto rendimiento o de liga menor; cualquiera que esté ahí debe responder. Esto es Saprissa y es el mejor equipo de Centroamérica. Hay gente que ya va a estar, ya están recuperándose y van a apoyar más al equipo, porque son futbolistas de peso”, resaltó Jorkaeff Azofeifa.

