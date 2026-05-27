Saprissa debe quitar a un extranjero y la afición lo tiene claro: que no toquen a los panameños

La afición de Saprissa consideró que, en caso de que el club deba vender a Fidel Escobar o a Tomás Rodríguez, es mejor desprenderse del delantero.

Cuando inicie el próximo campeonato nacional, el Apertura 2026, Saprissa y Erick Lonis deben solventar el inconveniente con que cerró el Clausura: tener en la planilla cinco extranjeros en lugar de seis.

El cuadro morado cuenta en sus filas con los panameños Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Newton Williams, además del cubano Luis Javier Paradela, el argentino Mariano Torres y el nicaragüense Bancy Hernández.

El artículo 44 del Reglamento de Competición, en su apartado de cantidad y período mínimo de participación de los extranjeros en clubes afiliados, establece que los clubes podrán inscribir hasta un máximo de cinco jugadores extranjeros para cada campeonato.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, dijo que la solución está del lado panameño; es decir, esperan que con Fidel y Tomás en el Mundial —ambos fueron incluidos por Panamá en la lista de los 26 convocados a la Copa del Mundo— se efectúe la venta de alguno de los dos.

“Tenemos dos jugadores en selección y, de esos dos que van a la Copa del Mundo, ya nosotros hemos tenido ofrecimientos de clubes y agentes de diferentes partes del mundo. Posiblemente, dependiendo del desempeño que vayan teniendo y de la exposición, vamos a tener que enfrentar algunas negociaciones por Tomás y por Fidel”, aseguró Lonis.

Ante este panorama, ¿quién se debe marchar del equipo: el defensa Fidel Escobar o el delantero Tomás Rodríguez?

La afición morada lo tiene claro y le dice a Lonis hacia dónde debe apuntar para dejar solo cinco foráneos en la planilla.

Los seguidores del club participaron en el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace). Lonis debe definir cuál de los jugadores extranjeros deja el equipo.

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: Saprissa tiene seis extranjeros y debe dejar ir a uno. Tras participar en el Mundial, los morados piensan vender a Fidel Escobar o a Tomás Rodríguez. ¿Quién debe salir del equipo?

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Las opciones de respuesta fueron: es mejor dejar ir a Fidel Escobar, es mejor dejar ir a Tomás Rodríguez y ninguno de los dos; deben sacar a otro extranjero.

En el sondeo participaron 1.009 personas. De ellas, 804 (80%) consideraron que ninguno de los dos; deben sacar a otro extranjero. Pero, en caso de que al final se venda a uno de los canaleros, los seguidores del club se inclinaron por Tomás Rodríguez: 125 (12%) opinaron que es mejor dejar ir a Tomás Rodríguez; 80 (8%) señalaron que es mejor dejar ir a Fidel Escobar.

“Tenemos seis extranjeros y todos los queremos. Si usted le pregunta a la gente, todos quieren que regrese Newton, todos están contentos con Bancy, con Mariano, con Fidel, con Tomás”, resaltó Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.