Puro Deporte

Erick Lonis destapa práctica de agentes que dispara precio de jugadores y explica su método en Saprissa

El principal dirigente deportivo de Saprissa, Erick Lonis, explicó cuáles son los cuidados que tiene a la hora de comunicarse con agentes de jugadores

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Por Milton Montenegro

Erick Lonis, excapitán de Saprissa y actual integrante del comité deportivo del club, no se anda por las ramas para señalar las cosas por su nombre.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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