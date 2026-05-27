Erick Lonis destapa práctica de agentes que dispara precio de jugadores y explica su método en Saprissa

Erick Lonis, excapitán de Saprissa y actual integrante del comité deportivo del club, no se anda por las ramas para señalar las cosas por su nombre.

Lonis reveló un detalle de su trabajo en la institución, su forma de hacer fichajes, que por lo general no incluye a los representantes de los jugadores.

Erick aseguró que no contesta las llamadas de los agentes de los futbolistas, no por arrogancia, sino porque el solo hecho de responder puede dar la errónea impresión de que hay interés de su parte, y el mercado de jugadores es tan delicado y sensible que el precio de un traspaso puede variar con el más mínimo interés de un equipo como Saprissa.

“Hacen un pantallazo y van a otro club y dicen: ‘Vean, Lonis está interesado en este jugador’, y con eso cobran más. No es tan fácil, el mundo es diferente y se debe ser más precavido”, opinó Erick Lonis.

Luis García, representante del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo y de varios jugadores, reconoció que no ha tenido forma de que Lonis le conteste.

“Le soy sincero, con la nueva directiva de Saprissa no tengo contacto. Cuando estaba Sergio Gila, hicimos un par de cosas, pero la verdad desconozco por qué el señor Erick Lonis no me toma los mensajes ni las llamadas. La verdad, no pasa nada, es un gran equipo en el que me gustaría tener jugadores. En varias ocasiones he intentado localizar a Lonis y desconozco por qué no contesta, tal vez sea la forma de operar de él. Sé que es una buena persona, me lo han referenciado bastante y quizá debe tener mucho trabajo”, dijo Luis García a inicios de este mes en una entrevista en Radio Columbia.

El martes, en conferencia de prensa, Erick expresó que, aparte de Andrey Soto, buscan un par de refuerzos más, pero prefirió no decir los puestos y menos los nombres.

“En el momento en que empecemos a sondear en el mercado, suben de precio y es dispararnos en el pie. Yo sé que parece muy especulativo, pero es la realidad”, señaló Lonis.

"Sabe por qué los representantes de los jugadores no me quieren, porque soy muy exigente", dijo Erick Lonis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick manifestó que antes algunos contrataban solo viendo videos, algo que destacó que él no hace, y detalló por qué no es de hablar con los representantes.

“En un video todo el mundo juega bien. Usted sabe por qué a mí hay muchos representantes que no me quieren: porque soy muy exigente. No me gusta el agente que dice ‘ahí va este video de este futbolista, es un jugadorazo para que lo tome en cuenta’, pero no manda historial de lesiones, de partidos, estadísticas, fortalezas y debilidades; no manda más o menos el valor”, comentó Lonis.

El excapitán morado añadió que los representantes no dan la información necesaria para crear un perfil o darse una idea del futbolista que podrían contratar.

“No mandan la trayectoria que tuvo en los equipos, eso no lo veo, y después dicen que uno es un arrogante. Uno dice: ‘envíeme el historial médico de él’, y no lo tienen. Uno pregunta, por ejemplo, por qué tiene seis años fuera y seis equipos distintos y no saben responder”, dijo Lonis.

Erick agregó que, aparte de toda la información que solicita de un futbolista, para él es fundamental entrevistarse con el deportista.

“Hay que hablar con el jugador para saber cómo opina, cómo trata a los demás, qué piensa de Saprissa, qué expectativas tiene, cómo se comporta si el equipo va perdiendo o está obligado a ganar, y después de ahí se toma una decisión”, resaltó Erick Lonis.

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