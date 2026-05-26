Saprissa debe dejar ir a un extranjero y ya tomó una decisión

Hace dos semanas, Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, aseguró que el club tiene un problema “jodido” que, en ese instante, no tenía solución.

Lonis se refería a los seis extranjeros que tienen en el equipo, pero deben desprenderse de uno. El reglamento solo permite cinco por plantel.

El argentino Mariano Torres terminó contrato, pero la dirigencia morada espera renovarlo al menos seis meses más. Además, están los panameños Fidel Escobar, Tomás Rodríguez y Newton Williams, así como el cubano Luis Javier Paradela y el nicaragüense Bancy Hernández.

En el certamen pasado, el inconveniente no hizo mella en Saprissa, porque Newton Williams no fue inscrito por estar en recuperación, tras una lesión en el debut con los tibaseños en la Copa Centroamericana. Fue operado en una de sus rodillas, pero ya se recuperó y está listo para mostrar sus condiciones.

“Ese problema es un problema jodido que no todos tienen, pero le vamos a buscar una solución”, destacó Lonis hace dos semanas.

¿Y cuál es la decisión ? Según se desprende de las palabras de Lonis, Fidel Escobar o Tomás Rodríguez no seguirán en el equipo.

Saprissa espera que Tomás Rodríguez y Fidel Escobar tengan un buen Mundial y vender a alguno de los dos. (Mayela Lopez/Mayela López)

Erick espera que, en el transcurso del Mundial 2026, donde tanto Fidel como Tomás van a estar presentes, ya que fueron incluidos en la lista de 26 convocados por Thomas Christiansen, seleccionador canalero, uno de los dos llame la atención y sea vendido.

“Tenemos dos jugadores en selección y, de esos dos que van a la Copa del Mundo, ya nosotros hemos tenido ofrecimientos de clubes y agentes de diferentes partes del mundo. Posiblemente, dependiendo del desempeño que vayan teniendo y de la exposición, vamos a tener que enfrentar algunas negociaciones por Tomás y por Fidel”, aseguró Lonis.

Erick Lonis añadió que cuentan con Newton Williams, quien solo ha jugado 10 minutos con el equipo.

“Estamos gestionando lo de Newton con Antigua (el ‘Búfalo’ es ficha del club guatemalteco y Saprissa desea extender el préstamo). A pesar de que tenemos seis extranjeros, creo que vale la pena seguir invirtiendo en Newton y por ahí vamos avanzando”, expresó Lonis.

Si por Erick fuera, no quita a ningún extranjero; se queda con los seis, pero el reglamento no lo permite.

Newton Williams se recuperó de la lesión y Saprissa gestiona con Antigua de Guatemala, club dueño de su ficha, extender el préstamo del delantero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tenemos seis extranjeros y todos los queremos. Si usted le pregunta a la gente, todos quieren que regrese Newton, todos están contentos con Bancy, con Mariano, con Fidel, con Tomás”, resaltó Lonis.

El artículo 44 del Reglamento de Competición, en su apartado de Cantidad y período mínimo de participación de los extranjeros en clubes afiliados, establece que los clubes podrán inscribir hasta un máximo de cinco jugadores extranjeros para cada campeonato.

La solución para los morados está del lado panameño: Fidel Escobar o Tomás Rodríguez saldrá del equipo; la idea es vender a alguno de ellos.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.