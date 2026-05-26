Puro Deporte

Erick Lonis habla de plazo: cuánto tiempo más seguiría Mariano Torres en Saprissa

El capitán morado terminó contrato y no ha renovado con el equipo

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Por Milton Montenegro

Mariano Torres se encuentra de vacaciones en Argentina; se marchó sin definir su futuro con Saprissa. El argentino, capitán de los morados, terminó contrato con el equipo.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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