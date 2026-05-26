Erick Lonis habla de plazo: cuánto tiempo más seguiría Mariano Torres en Saprissa

Mariano Torres se encuentra de vacaciones en Argentina; se marchó sin definir su futuro con Saprissa. El argentino, capitán de los morados, terminó contrato con el equipo.

Erick Lonis, encargado de las negociaciones con los jugadores, dijo esta mañana en conferencia de prensa que ya había tenido una conversación con Mariano, pero no ve dificultad en que el argentino no esté en suelo nacional.

“No teníamos planeado finalizar en el momento en que concluyó el campeonato, sino hasta el 23 (de este mes). Teníamos unas negociaciones programadas para ciertas fechas, pero ahora hay que adelantarlas y estamos en ese proceso”, afirmó Lonis.

Lonis añadió que con Mariano es sencillo llegar a un arreglo; incluso comentó que el tema con él no pasa ni siquiera por lo económico.

“El objetivo es que esta primera ronda de negociaciones finalice en unos cuatro o cinco días, incluyendo el tema de Mariano. Ya hemos hablado sobre el tema y la mayoría de las cosas están avanzadas”, mencionó Lonis.

Erick está convencido de que Mariano Torres va a seguir y espera que se quede al menos seis meses más.

“Sobre los seis meses, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Ya hemos tenido avances en la conversación. Creo que no es tan difícil, ni siquiera es un tema de dinero; entonces yo creo que con Mariano nos vamos a poner de acuerdo sobre los próximos seis meses”, añadió Lonis.

Erick Lonis dijo que espera que Mariano Torres se quede al menos seis meses en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick expresó que el nivel deportivo no es tema de discusión para renovar a Mariano Torres.

“Sus números físicos son de altísimo rendimiento; desde el punto de vista futbolístico no hay nada que cuestionarle. Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo; hemos tenido avances en la negociación. La conversación con Mariano es tan abierta y sensata que, en el momento en que alguien del cuerpo técnico le diga a Mariano que ya es suficiente, lo tomará tranquilo”, expresó Lonis.

En las filas moradas ya piensan en un futuro cercano sin el número ‘20’ y están conscientes del tipo de jugador que necesitan.

“Nosotros estamos buscando jugadores que sean muy buenos pasadores, por razones obvias. Mariano en cualquier momento se puede retirar”, explicó Lonis.

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