Puro Deporte

Saprissa da una esperada noticia sobre uno de sus extranjeros

El cuadro morado tiene seis foráneos y debe desprenderse de uno de ellos

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Por Milton Montenegro

Saprissa no para de darle noticias a sus aficionados; primero informó que Rachid Chirino se marcha del equipo, luego le dio la bienvenida a Erick Sánchez, nuevo preparador físico del equipo, y ahora se refirió a uno de sus extranjeros.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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