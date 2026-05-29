Saprissa da una esperada noticia sobre uno de sus extranjeros

Saprissa no para de darle noticias a sus aficionados; primero informó que Rachid Chirino se marcha del equipo, luego le dio la bienvenida a Erick Sánchez, nuevo preparador físico del equipo, y ahora se refirió a uno de sus extranjeros.

“El Deportivo Saprissa informa que el delantero panameño Newton Williams extendió su préstamo con la institución por dos torneos cortos más“, resaltó el cuadro morado.

El atacante, nacido en enero de 2001, llegó al club previo al Torneo de Apertura 2025 y rápidamente dejó una grata impresión en la afición morada.

Incluso, tuvo la oportunidad de disputar un encuentro de Copa Centroamericana ante Cartaginés, en el que anotó un gol y se ganó el cariño de los saprissistas en apenas 15 minutos sobre el terreno de juego.

Actualmente, Williams se encuentra completamente recuperado de la lesión de rodilla sufrida el año anterior y estará disponible para afrontar el próximo campeonato con el Primer Equipo Masculino.

Newton debutó a nivel profesional con Costa del Este, en Panamá, y además cuenta con experiencia internacional tras formar parte de clubes como Hapoel Ra’anana de Israel, 9 de Octubre de Ecuador, Palmeiras de Brasil y Antigua GFC de Guatemala.

Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa, se queda un año más con los morados. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Asimismo, ha integrado procesos de selecciones menores de Panamá, incluyendo la categoría Sub-17.

“El Deportivo Saprissa le desea a Newton Williams el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”, señaló Saprissa.

Saprissa cuenta con seis foráneos y para el próximo torneo debe desprenderse de uno de ellos, porque solo se permiten cinco en competencia.

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